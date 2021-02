Hämeenlinna avaa keskiviikosta lähtien sisätiloja tiloja lasten ja nuorten harrastustoimintaan

Hämeenlinnan kaupungin valmiusjohtoryhmä päätti maanantaina seuraavista koronarajoituksiin liittyvistä muutoksista, jotka ovat voimassa keskiviikosta 3. helmikuuta alkaen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalla:Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sisätiloja voidaan käyttää lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Nuorisotilat avataan. AIMO-koulun ja ARX:n toiminta on mahdollista lähipalveluna.Maksimiryhmäkoko on kymmenen henkilöä. Etäisyyksistä ja hygieniasta huolehditaan. Yli 12-vuotiaille on maskisuositus.Koronatilannetta seurataan päivittäin ja rajoituksia voidaan ottaa…

