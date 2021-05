Koronarokotuksissa on Hämeenlinnassa ja Hattulassa jo edetty 30 vuotta täyttäneisiin. Hämeenlinnassa vapaana olleet ajat loppuivat jo keskiviikkona, mutta aikoja on tulossa loppuviikosta lisää varattaviksi, mahdollisuuksien mukaan jo torstaipäivän aikana. Janakkalassa ikäraja on tällä hetkellä 40 vuotta. Tilannetta voi seurata Kanta-Hämeen rokotussivustolta oman paikkakunnan tiedoista. Sivuston kautta pääsee myös varaamaan ajan sähköisesti….