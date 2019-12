Hämeenlinna pienensi avustuspottia – Katso saiko seurasi tai yhdistyksesi rahaa

Kaupungilla on varaa jakaa avustuksina vain kolmasosa siitä summasta, jota järjestöt siltä hakivat. Hakijoiden määrä laski neljänneksen.

Kaupungin avustusta tänä syksynä hakeneita seuroja ja yhdistyksistä on liki neljännes vähemmän kuin vuosi sitten.

Ensi vuoden tila- ja toiminta-avustuksista jätettiin määräajassa yhteensä 139 hakemusta. Hauhon ja Iittalan musiikkijuhlien järjestäjien hakemukset myöhästyivät.

Vuosi sitten hakemuksia tuli 183, mutta tuolloin järjestöavustusten pottikin oli isompi, 275 000 euroa. Nyt avustuksiin on varattu 215 000 euroa ja lisäksi niin sanottuihin minipilotteihin 35 000 euroa.

Ehdot täyttäneiden hakemusten yhteissumma oli kolminkertainen, liki 660 000 euroa. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti avustusten jakamisesta keskiviikkoiltana.

Vaikka avustusmääräraha oli nyt pienempi, ei se tarkoittanut jaettujen summien alenemista kautta linjan. Päinvastoin hiukan enemmän oli niitä hakijoita, joiden avustus kasvoi viime vuodesta kuin niitä, joiden saama tuki pieneni.

Tavastia Armigeri odottaa jo vuoden 2022 Linnanpuiston MM-kisoja

Niistä, jotka eivät hakeneet avustusta viime vuonna, sai eniten urheiluseura Lammin Säkiän karttapooli, 7 000 euroa. Myös uutena hakijana keskiaikaisen kamppailu-urheilun erikoisseura Tavastia Armigeri sai 5 600 euroa tila-avustusta.

Ensi kesänä Armigeri järjestää taas Vanaja Tournamentin ja on mukana Hämeen Keskiaikafestivaalilla. Suurempaakin on luvassa: seuran hallituksen puheenjohtaja Tinja Sarkanen kertoo saaneensa viime viikolla tiedon, että kansallinen lajiliitto järjestää Hämeenlinnan Linnanpuistossa MM-kisat kesällä 2022.

Kaksi ja puoli vuotta sitten perustettu seura on Suomen suurin noin 70 harrastajallaan. Se on myös maan ensimmäinen alan seura, jossa on junioritoimintaa.

Seuran toimipaikka on siirtynyt Riihimäeltä Hämeenlinnan Ratasniittyyn. Kaupungin myöntämä avustus ei kata koko vuokraa, vaan loppu katetaan harrastajamaksuin.

Tulen ja jään joulu -tapahtumassa seura järjestää ensi lauantaina torilla kaksi buhurt-ottelua.

Uutinen jatkuu tila-avustuksien saajat ja summat kertovan taulukon jälkeen.

Harkinnanvaraiset järjestöavustukset 2020, tila-avustusta hakeneet 2020 haettu summa Kaupungin myöntämä summa Tila-avustukset yhteensä 91 150,00 € Eläkeliiton Lammin yhdistys ry 500,00 € 200,00 € Eräs teatteriyhdistys ry 4 500,00 € 4 500,00 € FinFami - Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry 2 500,00 € 2 500,00 € Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry 3 960,00 € 2 400,00 € Hämeen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry 5 000,00 € 5 000,00 € Hämeen Taideartteli ry 3 050,00 € 900,00 € Hämeenlinna Cheer Team ry 10 000,00 € 10 000,00 € Hämeenlinnan aikidoseura ry 2 424,00 € 1 400,00 € Hämeenlinnan Ampumaseura Ry 32 400,00 € 9 700,00 € Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry 4 100,00 € 3 000,00 € Hämeenlinnan kansalliset senioirit ry 2 220,00 € 2 200,00 € Hämeenlinnan kissojen ystävät ry 13 000,00 € 3 900,00 € Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ry 7 000,00 € 4 300,00 € Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho ry 142,20 € 140,00 € Hämeenlinnan sukeltaja ry 2 224,00 € 2 200,00 € Hämeenlinnan Voimisteluseura ry 35 000,00 € 9 000,00 € Kalvolan Keihäs ry 715,00 € 710,00 € Kalvolan Sitoutumattomat Eläkeläiset ry 60,00 € 60,00 € Kalvola-Seura ry 1 570,00 € 500,00 € Kushin-Kan ry 38 028,72 € 10 000,00 € Lammin Ampumaseura ry 6 000,00 € 2 000,00 € Lammin Luja Ry 1 989,84 € 600,00 € Lammin seudun kansalliset seniorit ry 500,00 € 200,00 € Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lammin yhdistys ry 1 000,00 € 1 000,00 € Paperihuone ry 8 568,00 € 2 500,00 € Partiolippukunta Jaarlin Pojat ry 647,00 € 640,00 € Tavastia Armigeri Ry 18 600,00 € 5 600,00 € Todellisuuspakolaiset ry 500,00 € 500,00 € Vanajaveden vesikot ry 4 000,00 € 1 400,00 € Varhaiseläkeläiset Tykyset ry 500,00 € 500,00 € Voimistelu - ja Urheiluseura Kisa ry 3 603,85 € 3 600,00 €

Ars-Häme, jonka näyttely tuhottiin viime kesänä, nousi suurimman avustuksen saajaksi

Suurimmaksi avustuksen saajaksi nousi ammattikuvataiteilijoiden järjestö Ars-Häme, 13 000 eurolla. Viimeksi eniten sai Hämeenlinnan Miniteatterin yhdistys, mutta sen kanssa kaupunki teki syksyllä sopimuksen 60 000 eurolla teatteri-ilmaisuopetuksen palvelutuotannosta lapsille ja nuorille ensi vuonna.

Ars-Häme haki 23 000 euroa, kolmetuhatta enemmän kuin vuosi sitten. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että taidenäyttely Riihimäellä tuhottiin viime kesänä.

– Onneksi vakuutus korvasi kaikki ilkivallasta aiheutuneet vahingot, sanoo toiminnanjohtaja Sirpa Taulu.

– Ei meidän toimintamme olisi mahdollista ilman kaupungin avustusta, kun pelkät tilavuokrat ovat noin satatuhatta euroa vuodessa.

Taulu vihjaa, että ensi vuonna kaupungin kanssa on viritteillä myös aivan uudenlaista yhteistyötä, josta tiedotetaan myöhemmin lisää. Hänen mielestään kaupungin tuella on pääosin talkoovoimin pyöriville yhdistyksille merkitystä niinkin, että avustus on myös arvostuksen osoitus.

Pienin myönnetty tila-avustus on vain 60 euroa

Selvästi vähiten tukea sai, kuten viime vuonnakin, Kalvolan Sitoutumattomat Eläkeläiset. Viimeksi se sai 150 euroa, nyt vain 60 euroa – mitä se oli hakenutkin.

Erillisellä sopimuksella avustetaan 10 000 eurolla Nykyaikainen 5-ottelu Hämeenlinna 52 -yhdistystä, yli vuoden takaisen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ja Hämeenlinnan kaupunki ovat järjestämässä vuoden 2020 Pohjoismaiden mestaruuskisat ja vuoden 2022 mastersien MM-kisat Hämeenlinnassa.

Uutinen jatkuu yleisavustuksien saajat ja summat kertovan taulukon jälkeen.

Esityslistan mukaan tehdyssä taulukossa ovat kaikki muut summat sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisia, mutta lautakunta teki myöhään keskiviikkoiltana yleisavustuksiin seuraavat viisi muutosta:

Hämeenlinnan Discaajat ry:lle myönnetään 2100 euroa (ei 1000 euroa)

Hämeenlinnan Keskiaikayhdistys ry:lle myönnetään 1000 euroa (ei 1500 euroa)

Hämeenlinnan Mieskuoro ry:lle myönnetään 2300 euroa (ei 3300 euroa)

Irti Huumeista ry:lle myönnetään 2000 euroa (ei 1000 euroa)

Lasten Liikunnan Tuelle ei myönnetä 600 euroa, vaan hakemus siirretään käsiteltäväksi jatkuvan toiminnan/perustoiminnan minipilotteihin.

Harkinnanvaraiset järjestöavustukset 2020, yleisavustusta hakeneet 2020 haettu summa Kaupungin myöntämä summa Yleisavustukset yhteensä 113 850,00 € Ars-Häme ry 23 000,00 € 13 000,00 € Cantitores ry 5 030,00 € 750,00 € Hauhon Partiolaiset ry 2 000,00 € 900,00 € Hämeen Kuninkaallisen Nukketeatterin kannatusyhdistys ry 4 000,00 € 2 000,00 € Hämeenlinnan Big Band yhdistys r.y. 3 000,00 € 750,00 € Hämeenlinnan Discaajat ry. 9 000,00 € 1 000,00 € Hämeenlinnan Eläkeläiset r.y. 2 000,00 € 900,00 € Hämeenlinnan Hiihtoseura ry 10 325,00 € 2 000,00 € Hämeenlinnan Jalkapalloseura ry 5 000,00 € 2 300,00 € Hämeenlinnan Keilailuliitto ry/veteraanikerho 4 250,00 € 1 000,00 € Hämeenlinnan keskiaikayhdistys ry 3 000,00 € 1 500,00 € Hämeenlinnan lasten tanssiteatteriyhdistys ry 3 000,00 € 1 000,00 € Hämeenlinnan Mieskuoro ry 10 500,00 € 3 300,00 € Hämeenlinnan Navigaatioseura ry. 3 000,00 € 600,00 € Hämeenlinnan Nuoret ry 4 200,00 € 2 000,00 € Hämeenlinnan Orkesteriyhdistys ry 20 000,00 € 10 000,00 € Hämeenlinnan reumayhdistys Ry 1 000,00 € 600,00 € Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry. 10 400,00 € 2 400,00 € Hämeenlinnan Seudun Diabetesyhdistys Ry 2 500,00 € 700,00 € Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry 1 500,00 € 1 000,00 € Hämeenlinnan Seudun Sydänyhdistys ry 2 000,00 € 1 000,00 € Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistys ry 3 000,00 € 3 000,00 € Hämeenlinnan Sibelius-seura ry 7 000,00 € 2 000,00 € Hämeenlinnan Taitelijaseura ry 10 000,00 € 2 500,00 € Hämeenlinnan Tanssin tehdas ry 4 500,00 € 4 500,00 € Hämeenlinnan Tarmo ry 2 000,00 € 900,00 € HÄMEENLINNAN TENNISSEURA 15 000,00 € 1 500,00 € Hämeenlinna-Seura ry 5 000,00 € 2 300,00 € Härkätien Kamarimuusikot ry 4 400,00 € 600,00 € Idänpään ja ympäristön vapaaehtoinen palokunta ry. 3 100,00 € 700,00 € Iittalan Pallo ry 4 000,00 € 1 200,00 € Irti Huumeista ry 2 000,00 € 1 000,00 € Kalvolan Eläkkeensaajat ry 1 000,00 € 700,00 € Kalvolan Katajasiskot 1 500,00 € 800,00 € Kalvolan Olavinpojat Ry 2 000,00 € 1 000,00 € Kanta-Hämeen Meniere-yhdistys ry. 1 000,00 € 550,00 € Kanta-Hämeen Näkövammaiset ry 3 000,00 € 1 500,00 € Kanta-Hämeen Selkäyhdistys Ry 3 250,00 € 600,00 € Kettuki ry 8 000,00 € 5 000,00 € Kino Tavast ry 6 000,00 € 1 200,00 € Lammin Eläkkeensaajat ry 1 200,00 € 1 100,00 € Lammin Evonkävijät ry 2 130,00 € 1 000,00 € Lammin Säkiä ry/Karttapooli 30 000,00 € 7 000,00 € Lasten Liikunnan Tuki ry 14 858,00 € 600,00 € Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hauhon yhdistys ry 700,00 € 600,00 € Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry 15 000,00 € 4 500,00 € Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeenlinnan yhdistys ry 17 500,00 € 5 000,00 € Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kalvolan yhdistys ry 2 500,00 € 600,00 € Miekkailu- ja historianelävöittämisseura Vanajan Sudet ry 1 400,00 € 700,00 € Musiikkia Linnassa ry 10 000,00 € 3 200,00 € Partiolippukunta Tuuloksen Tulikourat ry 1 500,00 € 800,00 € Steelers Hämeenlinna ry 2 500,00 € 1 100,00 € Suomen Meripelastusseura Hämeenlinan Järvipelastajat ry 1 500,00 € 600,00 € Suomen Punaisen Ristin Hauhon osasto 1 500,00 € 600,00 € Tanssiseura Baunssi r.y 6 700,00 € 600,00 € Tawast Cycling Club ry. - TCC 3 000,00 € 600,00 € Tuuloksen Vapaaehtoinen Palokunta r.y. 8 300,00 € 800,00 € Ämy ry 8 000,00 € 4 200,00 €

Kamppailulajien seura Kushin-Kan haki taas eniten

Eniten haki edellisvuosien tapaan urheiluseura Kushin-Kan, yli 38 000 euroa. Sille myönnettiin tila-avustusta kymppitonni.

Viittä eri kamppailulajia pyörittävä parinsadan harrastajan seura on saanut joskus kaupungin avustusta melkein 30 000 euroa. Se toimii kalliissa vuokratiloissa, Myllymäen kallioluolassa.

Seuran hallituksen puheenjohtaja Harri Heikkari kertoo, että seura joutui kerran jo irtisanomaan vuokrasuhteensa, mutta sitten kaupunki suostui tulemaan vastaan.

– Sitä on joskus ihmetelty, miksi olemme niin iso tuen saaja. Mutta kaupungin koko avustus menee nytkin vuokraan. Loppu kaksi kolmasosaa katetaan jäsen- ja kurssimaksuilla. Sponsoreitakin olemme yrittäneet, mutta joukkuelajien kaupungiksi profiloituneessa Hämeenlinnassa se on vaikeaa.

Heikkari sanoo tietävänsä monia seuroja, jotka ovat jopa lopettamassa toimintansa, kun raha ei riitä vuokriin ja avustuspotti pienenee.

Uutinen jatkuu minipilottihakemuksiin siirrettävien hakemusten listan jälkeen.

Hakijat, jotka suostuivat hakemustensa käsiteltävän minipilottihakemuksina 2020 haettu summa Alvettulan kyläyhdistys ry 2 000,00 € Eläkeliiton Hauhon yhdistys ry 500,00 € Eläkeliiton Hämeenlinnan yhdistys ry 2 500,00 € Eläkeliiton Kalvolan yhdistys ry 3 284,00 € Eläkeliiton Rengon yhdistys ry 600,00 € Eurooppalainen Hämeenlinnan seutu ry 600,00 € Hauhon Hevosaktiivit ry 1 500,00 € Hauhon Sydänyhdistys ry 500,00 € Hauho-Seura ry. 1 500,00 € Honkalanrannan tuki ry 1 500,00 € Hämeenlinnan Finlandia - Italia ry 600,00 € Hämeenlinnan helluntalähetys ry 7 000,00 € Hämeenlinnan Kameraseura ry 1 000,00 € Hämeenlinnan Kokoomus-Opiskelijat ry 550,00 € Hämeenlinnan Latu ry 1 720,00 € Hämeenlinnan Metsänkävijät Ry 829,00 € Hämeenlinnan Paukku ry 600,00 € Hämeenlinnan Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry 300,00 € Hämeenlinnan seudun parasta lapsille ry 550,00 € Hämeenlinnan Shakkikerho 1 050,00 € Hämeenlinnan Taekwondoseura ry 1 500,00 € Hämeenlinnan vapaaseurakunta 1 000,00 € Hämeenlinnan VPK ry 1 500,00 € ICE ry 4 000,00 € Iittalan Tanssi- ja Kulttuuriyhdistys ry 1 200,00 € Kalvolan Sirpale-teatteri ry 2 050,00 € Kansallinen Lastenliitto ry - Hämeenlinnan paikaillisyhdistys ry 6 000,00 € Kanta-Hämeen perhetyö ry 5 000,00 € Kanta-Hämeen Romaniyhdistys ry 8 500,00 € Kuohun Sukeltajat ry. 500,00 € Lammi-Seura r.y. 500,00 € LASB Hml 5 000,00 € Linna Rugby Club ry 3 000,00 € Luolajan Kajastus ry. 3 000,00 € Nummenkylä ry 2 000,00 € Pysäkin Kulttuurikaari ry 500,00 € Rengon Yrittäjät ry 3 000,00 € Rimmilän kyläyhdistys r.y. 300,00 € Ruununmyllyn Vanhempainyhdistys 1 000,00 € Suomalaisen Naisliiton Hämeenlinnan yhdistys ry. 200,00 € Suomen Luther-säätiö sr/Pyhän Matteuksen luterilainen seurakunta 2 200,00 € Suomi-Unkari Seuran Hämeenlinnan osasto ry 650,00 € TR-EK ry 1 000,00 € Ugly Ducks Hockey ry 2 000,00 € ViaDia Hämeenlinna ry 1 000,00 € Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry 600,00 € Äimäjärven Suojeluyhdistys ry 1 000,00 € Kanta-Hämeen Luustoyhdistys ry. 500,00 € Kanta-Hämeen Parkinson-Yhdistys ry 3 500,00 €

Kaupungin avustusten hakua uudistettiin tälle kierrokselle. Uuden mallin mukaan korkeintaan 500 euron avustukset järjestöjen jatkuvaan toimintaan tulevat hakuun tammikuun alussa, ja haku jatkuu marraskuun loppuun.

Aiempien vuosien avustus ei vaikuta uuden myöntämiseen. Avustuksen saaja tekee kaupungin kanssa sopimuksen siitä, mihin avustusta käytetään.

