Hämeenlinna-rahasto sulaa - Tarkastuslautakunta arvioi, että kaupungin heikko talous on muuttunut kriittiseksi

Hämeenlinnan tarkastuslautakunta sanoo, että kaupungin heikko taloudellinen tilanne on kärjistynyt kevään aikana kriittiseksi. Syynä siihen on koronaepidemia. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että kaupungille on kertynyt kattamattomia ylijäämiä 13,7 miljoonaa euroa. Suunnittelukaudella talous...