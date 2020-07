Hämeenlinna saa kymppitien "miljoonaristeykseen" liikennevalot rutkasti arvioitua halvemmalla

Ruununmyllyn kohdalla olevan risteyksen remontti on jo myöhässä, mutta ensi keväänä sen pitäisi valmistua.

Vuosia suunniteltu valtatie 10:n risteyksen uusiminen Ruununmyllyn koulun kohdalla alkaa vihdoin toteutua loppukesällä.

Huonon näkyvyyden vuoksi vaaralliseksi katsottuun risteykseen tulee kaikkiin suuntiin liikennevalot, ja kaistoja pidennetään ja levennetään.

Talousongelmissa painivalle kaupungille ja veronmaksajille hyvä uutinen on, että uusi risteys syntyy huomattavasti halvemmalla kuin alun perin arvioitiin: kaupungin kilpailuttaman urakan hinta on jäämässä alle 600 000 euron.

Urakan alustava kustannusarvio oli noin miljoona euroa, kun hanketta alettiin sovitella kaupungin budjettiin pari vuotta sitten.

– Saimme siihen todella tiukan hinnan. Urakkatarjousten hinnoissa oli valtavat erot. Muut kuin voittaja tarjosivat hyvinkin paljon lähempänä miljoonaa euroa olleita summia, kertoo kaupungin rakennuttajapäällikkö Eija-Liisa Dahlberg.

Urakan voittanut Oteran oy on urakoinut Hämeenlinnan seudulla aiemmin ainakin Hopeaseppien sillan korjauksen ja Parolannummen kevyenliikenteen väylän.

Toisen vaiheen aloittamiseen ei rahaa eikä painetta

Urakkasumman ero taannoiseen kustannusarvioon johtuu Dahlbergin mukaan myös siitä, ettei arviota tehtäessä ollut vielä olemassa tiesuunnitelmaa ja tarkkaa rakennussuunnitelmaa.

Kaupunki käynnisti tiesuunnitelman tekemisen jo vuoden 2016 keväällä. Suunnitelma koskee kymppitietä nyt parannettavasta risteyksestä Tuulokseen päin, Siirintaustantielle saakka.

Nyt, ensimmäisessä vaiheessa, urakoidaan vain risteysalue. Työt ulottuvat kymppitiellä noin puolen kilometrin matkalle.

Toisessa vaiheessa on tarkoitus muun muassa parantaa valtatien muita tieliittymiä. Sen toteutumisesta ei ole vielä mitään tietoa.

– Se on kallis työ, kaupungin talouden tilannekin huomioiden, Dahlberg sanoo.

– Kun Siirin kakkosalue ei ole täyttynyt sillä vauhdilla kuin suunniteltiin, ei liikenteellisestikään ole isoja haasteita. Työ tulee ajankohtaiseksi vasta kun alue alkaa täyttymään ja Mäskäläänkin rakennetaan lisää.

Virastojen ruuhka viivästytti aloitusta

Risteysurakka on jo myöhässä, koska valtion laitoksissa eli ely-keskuksessa sekä liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa on ruuhkaa tiesuunnitelmien hyväksynnässä. Traficom hyväksyi suunnitelman kesäkuun viimeisenä päivänä.

Kaupunki joutuu vielä panemaan suunnitelman nähtäville, minkä vuoksi risteyksen rakentaminen käynnistyy vasta elokuussa.

– Nämä ovat aika vaativia asfaltointeja, ja siksi haluamme saada ne tehtyä nopeasti ennen kuin syksy painaa päälle, Dahlberg sanoo.

Urakoitsija on arvioinut töiden kestävän noin puoli vuotta. Työn ajaksi tulee liikenteen ohjausta, mutta kiertotietä ei tarvita eikä valtatietä jouduta kokonaan sulkemaan.

Urakasta on irrotettu neljän metrin korkuisen meluvallin tekeminen Ruununmyllyn koulun kohdalle. Vallia tulee Etu-Hätiläntien laidasta 175 metrin verran kaupunkiin päin.

Kaupunki toteuttanee meluvallin omin voimin, käyttämällä muilta työmailta siirrettäviä maamassoja.

Aiheuttaja maksaa

Vanha sanonta, ettei toisen tontille saa rakentaa, ei päde tässä urakassa. Valtatien omistaa valtio.

Miksi kaupunki maksaa kokonaan risteyksen uudistamisen?

– Ely-keskus katsoo, että tarve risteyksen parantamiselle on tullut maankäytöllisistä syistä, kun kaupunki on rakentanut Siirin aluetta ja kaupunki on kasvanut itään. Eli muutostarpeet aiheutuvat paikallisesta liikenteestä eikä niinkään valtatie kympin liikenteestä, rakennuttajapäällikkö Dahlberg vastaa.

– Näillä perusteilla valtio ei osallistu missään päin Suomea hankkeisiin, jotka liittyvät kaupungin maankäyttöön. HäSa

