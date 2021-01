Hämeenlinna saa valtiolta peräti 1,7 miljoonaa euroa tukea pyöräväylien rakentamiseen

Hämeenlinnan kaupunki saa noin 1,7 miljoonaa euroa tukea valtiolta kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen. Valtaosa tukipotista, 1 364 000 euroa, tulee kaupungin keskustan pohjois-eteläsuuntaisen pyörätien rakentamiseen. Niin sanottu Rapamäen oikaisu saa tukea 335 470 euroa. Etenkin keskustan läpi Sibeliuksenkadun laidassa kulkevaa pyörätietä on suunniteltu jo vuosikausia. Sitä on myös vastustettu, kun on pelätty sen alta poistuvien pysäköintipaikkojen…

