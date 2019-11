Hämeenlinna vähentää lastensuojelun ostoja ja tekee enemmän itse – Muutos tietää isoja pestuumarkkinoita

Hämeenlinna haluaa lastensuojelun kustannuksia alas ja ostopalveluiden sijaan enemmän kaupungin omaksi tuotannoksi.

Lastensuojelun ostopalvelujen määrä on paisunut vuosi vuodelta, ja kaikkiaan niiden hintalappu on tänä vuonna ennusteiden mukaan noin 13,6 miljoonaa euroa.

– Asiakkaiden määrä on suhteellisen suuri kaupungin työntekijämäärään nähden. Sitä on täydennetty ostoilla, jotka ovat kasvaneet viime vuosina rajusti. Nyt sitä yritetään saada omiin käsiin, perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Marika Paasikoski-Junninen perustelee.

Ovatko ostopalvelujen hinnat nousseet?

– Toimintaa on kilpailutettu, ja ne hinnat ovat aika hyvin hallinnassa.

– Haastavinta on ehkä ohjaus ja hallinta, kun meillä on kymmeniä lapsia eri yrityksissä. Vaikka meillä on hyvä yhteistyö, niin se on aika muuttuvaa, kun firmojenkin henkilöstössä on isoa vaihtuvuutta.

Muutokset sisältyvät lastensuojelun toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelmaan, jonka kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina. Aiemmin kaupunginhallitus edellytti suunnitelman laatimista osana talouden tasapainottamisohjelmaa.

Lastensuojelun avohuollon asiakkaina on ollut viime vuosina Hämeenlinnassa keskimäärin reilut kuusi prosenttia kaupungin alaikäisistä, kun saman kokoluokan vertailukaupungeissa Joensuussa, Lappeenrannassa, Vaasassa ja Seinäjoella osuus on ollut noin 3–5 prosentin luokkaa.

Mitään yhtä selittävää tekijää ei ole. Vastauksia yritetään nyt saada selvityksellä, jossa ovat mukana varhaiskasvatus, koulut ja lastensuojelua edeltävät tukipalvelut.

– Yritämme katsoa porukalla, onko se niin, että pyrimme vastaamaan nykyisiin pulmiin vanhalla mallilla, jolloin ne lastensuojelua edeltävät palvelut eivät riittävästi auta, Paasikoski-Junninen kertoo.

Avohuollon palveluiden ostoja on tarkoitus vähentää ensi vuonna 1,4 miljoonalla eurolla ja siirtää rahaa kaupungin omaan lastensuojeluun.

Muutos vaatii lisää henkilökuntaa. Kaupunki on perustamassa ensi vuonna sosiaalityöhön 31 uutta tehtävää, joista suurin osa vahvistaa juuri lastensuojelua.

Riittääkö Hämeenlinnaan päteviä hakijoita?

– Olemme yrittäneet olla kaukaa viisaita, ettemme lähde hakemaan kaikkia sosiaalityöntekijöinä. Siellä on muutama sosiaalityöntekijä ja muut ovat ammattikorkeakoulututkintoon soveltuvia tehtäviä, joihin ainakin tähän asti on ollut paljon hakijoita, Paasikoski-Junninen arvioi.

Hämeenlinnan lastensuojelussa on siirrytty systeemiseen mallin, jota on suosittu koko Suomessa. Se tarkoittaa, että lastensuojelun henkilökunta toimii tiimeissä.

Yksi ostopalveluista omaksi toiminnaksi siirrettävistä palveluista on päivämuotoinen perhekuntoutusyksikkö, jollaisen Hämeenlinnan kaupunki perustaa.

Paasikoski-Junnisen mukaan erityistä huomiota kiinnitetään muun muassa siihen, että ihmiset ohjautuvat heti alussa oikeiden palveluiden piiriin.

– Inhimillisesti hankalinta ja myös taloudellisesti kalleinta on, että lapsi tai nuori joudutaan sijoittamaan. On kaikkien etu, jos asioita pystytään tekemään paremmin ja tiiviimmin, eivätkä tilanteet pahenisi huostaanotoiksi asti. HÄSA

