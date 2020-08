Hämeenlinna valmistelee maskien jakoa vähävaraisille: Näin kaupunki suosittaa kasvomaskien käyttöä asukkaille

Kaupunki haluaa Hämeenlinnan asukkaiden suhtautuvan vakavasti terveysviranomaisten kasvomaskisuosituksiin.

Kaupunki lähetti omat, tarkennetut neuvonsa kansalaisille tiedotteessa perjantaina aamupäivällä. Lisäksi kaupunki ilmoitti valmistautuvansa maskien jakoon vähävaraisille ja haavoittuville ryhmille, niin että kyseiset ryhmät saavat maskit maksutta.

Käytännön järjestelyistä tiedotetaan, kun ohjeet ovat valmiit.

Torstaina Hämeen Sanomien tavoittama sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg kertoi, että maskien jako vähävaraisille tuli yllätyksenä. Vastaavankaltaisia kommentteja antoivat myös muiden kaupunkien johtohenkilöt torstain aikana julkisuuteen.

Kaupunki suosittaa noudattamaan THL:n ohjeita

Hämeenlinnan kaupunki neuvoo kansalaisia noudattamaan THL:n torstaina antamaa suositusta. Samaa suositusta puolsi myös Suomen hallitus, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) torstaina.

THL:n suosituksen mukaan kansalaisen on hyvä käyttää kasvomaskia joukkoliikenteessä, jossa on vaikea välttää lähikontakteja muiden ihmisten kanssa.

Hämeenlinnan kaupunki antoikin joukkoliikenteeseen maskinkäyttösuosituksen torstaina.

Lisäksi maskia suositellaan käytettävän kodin ulkopuolella, jos on matkalla esimerkiksi koronatestiin tai odottaa testin tulosta.

Maskia suositellaan asetettavan kasvoille myös, jos on palaamassa kotiin riskialueelta ulkomailta. Maskia voi THL:n mukaan käyttää myös tilanteissa, jos turvavälien pitäminen muihin ihmisiin on mahdotonta. Kasvomaskisuositus koskee 15 vuotta täyttäneitä.

Suositus on voimassa kaikissa maakunnissa, joissa on ollut koronavirustapauksia kuluneen 14 vuorokauden aikana. Kanta-Häme kuuluu näihin, eli suositus on voimassa maakunnassa.

Lisäksi THL muistutti hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä.

Kaupungin työntekijät voivat tehdä etätöitä

THL antoi torstaina myös suositukset etätöiden tekemiseen tiettyihin maakuntiin. Kanta-Häme ei perjantain aamun tietojen mukaan ole etätyösuosituksen piirissä, mutta Hämeenlinnan kaupunki neuvoo henkilökuntaansa jatkamaan etätyötä, jos se asiakaspalvelun kannalta on mahdollista.

Lisäksi kokouksia pidetään etäyhteyksin ja varmistetaan, että osastojen henkilöstö ei ole samassa tilassa yhtäaikaisesti.

Kaupunki päivittää ohjeita tarpeen mukaan.

