Hämeenlinna välttyi koronatartunnoilta maanantaina – Kaksi uutta tartuntaa Riihimäen seudulla

Kanta-Hämeessä todettiin maanantaina kaksi uutta koronavirustartuntaa. Molemmat tartunnat ovat Riihimäen seudulta, ja tartuntojen jäljitys on yhä kesken. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedotti asiasta tiistaiaamuna.Tehohoidossa yksi potilasKanta-Hämeen keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kahdeksan koronaviruspotilasta, joista tehohoidossa on yksi. Maakunnan perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on hoidossa neljä koronapotilasta.Viime viikolla Fimlabissa tehtiin noin 2800 koronatestiä. Perustestien vastausviiveet ovat olleet noin 1–2 vuorokautta…