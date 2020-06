Hämeenlinna voi avustaa laivayhtiötä koronakurimuksessa vain jos muutkin tekevät niin

Hämeenlinnan kaupunki ei anna Suomen Hopealinja oy:lle avustusta, jota laivayhtiö anoi helpottaakseen koronaepidemian aiheuttamia talousongelmia.

Kaupunginhallitus päätti tänään maanantaina, että kaupungin kireän taloustilanteen vuoksi ”lähtökohtaisesti” avustusta ei makseta.

Päätökseen kirjattiin kuitenkin, että kaupunki voi harkita asiaa uudelleen, jos kaikki muutkin osakkaat avustavat yhtiötä omistusosuuksiensa suhteessa.

Yhtiö esitti Hämeenlinnalle 40 000 euron tuen myöntämistä paikallisristeilytoiminnan ja Visavuoren-liikennöinnin pelastamiseksi.

Hämeenlinnan osuus liikevaihdosta kymmenesosa

Hämeenlinnan kaupunki on Suomen suurimman sisävesivarustamon toiseksi suurin omistaja 20,11 prosentin osuudella. Suurin on Tampere, joka omistaa 30,5 prosenttia. Muita merkittäviä osakkaita ovat Valkeakoski, VR, Kangasala, Lempäälä, Akaa, Nokia ja Hattula. Yhteensä omistajia on 67.

Tampereen kaupunki päätti kesäkuun alussa tukea yhtiötä ostamalla siltä ennakkoon kohdentamattomia risteilypalveluja 60 000 eurolla.

Monen tappiollisen vuoden jälkeen yhtiö käänsi kehitystoimilla tuloksensa viime vuonna plussan puolelle. Yhtiön vakavaraisuus on aiempien tappiollisten vuosien myötä heikko.

Viime vuoden noin 2,5 miljoonan euron liikevaihdosta Hämeenlinnan liiketoiminnan osuus oli noin 244 000 euroa, eli kymmenesosa. Hämeenlinnan liiketoiminnan tulos ilman yhtiön hallinnollisten kulujen jyvitystä oli noin 97 000 euroa, mikä oli noin 32 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Yhtiöllä oli vuonna 2019 yhteensä noin 68 000 asiakasta, mistä Hämeenlinnan osuus 5 709.

Laiturimaksuja ei peritä – eikä ole peritty ennenkään

Yhtiön arvo Hämeenlinnan kaupungin taseessa on noin 192 000 euroa.

Pyydetty avustussumma on Hämeenlinnan mielestä yhtiöön sidottuun pääomaan nähden suuri. Yhtiön ajautuminen talousvaikeuksien vuoksi konkurssiin tuottaisi kaupungille tasearvon suuruisen alaskirjauksen.

Yhtiön ja kaupungin välillä ei ole voimassa olevia lainoja tai takauksia.

Yhtiön kanssa on sovittu 1 500 euron suuruisesta vuotuisesta laiturimaksusta. Kaupunginhallituksen esitystekstissä sanotaan, että ”jostain syystä” maksua ei ole kuitenkaan viime vuosina peritty.

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki peri yhtiöltä takautuvasti aikaisempia laiturimaksuja eikä maksua vaadita myöskään kuluvalta vuodelta.

Edellisen kerran kaupunki auttoi yhtiötä talousvaikeuksissa vuonna 2016, kun se osallistui yhtiön osakeantiin 69 000 eurolla.

Paikkoja vähennetty ruuhkien välttämiseksi

Koronaepidemiasta johtuvien rajoitustoimien vuoksi yhtiön liiketoiminta on ollut kiinni koko kevään. Yhtiö ei toukokuun loppuun mennessä ollut saanut mitään ulkopuolista korona-ajan kriisitukea.

Varustamolla on viisi sisävesilaivaa, jotka risteilevät Hämeenlinnan, Valkeakosken ja Tampereen välisellä vesialueella. M/s Silver Moon liikennöi pääasiassa Hämeenlinnassa.

Yhtiö harjoittaa myös ravintolatoimintaa Tampereella, muun muassa Viikinsaaressa.

Hopealinjan nettisivujen mukaan tänä kesänä päivä- ja iltaristeilyjä on tarkoitus tehdä Hämeenlinnasta 13.6.–22.8. lauantaisin ja keskiviikkoisin. Hämeenlinnan ja Tampereen välinen reittiliikenne kulkee tiistaisin aikavälillä 23.6.–4.8.

Sivuilla kerrotaan, että koronaepidemian aikaisten ruuhkien välttämiseksi, on myynnissä olevia paikkoja vähennetty ja että siksi matkaliput suositellaan ostamaan etukäteen. HäSa

