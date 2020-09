Hämeenlinna yhä verraten kallis asuinkunta – Kiinteistöliitto vaatii maksujen korotuksia kuriin

Hämeenlinnan on kiinteistökuluiltaan Suomen kahdeksanneksi kallein asuinkunta. Hämeenlinnan nostaa kalliiksi kunnaksi ennen kaikkea kaukolämmön korkea hinta.

Forssassa on asumiskustannuksiltaan myös melko kallis kunta. Sen sijaan Riihimäki on Kiinteistöliiton vertailun kymmenenneksi edullisin kunta.

Sähkö hidasti nousua

Tutkimuksen mukaan kiinteistökustannusten nousu on jatkunut, mutta sähkön hinnan lasku hidasti nousua. Kustannukset nousivat nyt vuoden aikana noin prosentin, kun esimerkiksi vuosi sitten kulut kohosivat 2,5 prosenttia.

Asumiskustannuksiltaan Suomen kallein kunta on Rovaniemi. Maan kalliimmista asuinkunnista Hämeenlinnaa arvokkaampaa kaukolämpöä saa vain Vihdissä.

Kiinteistöliitto on huolestunut asuinkustannusten jatkuvasta kohoamisesta.

– Asumisen kustannusten nousu on saatava kuriin. Asumisen hintaan ei saa kohdistaa enempää nousupainetta esimerkiksi kiinteistöverojen nostolla tai uusilla perusmaksuilla, sanoo Kiinteistöliitto Hämeen toiminnanjohtaja Hasse Renfeldt.

Rankaisee kaikkia

Hän muistuttaa, että kustannusten nousu rankaisee kaikkia asumismuotoja samaan aikaan, kun kotitalouksien käytettävissä olevat tulot eivät kasva läheskään samaan tahtiin.

– Kustannusten nousu valuu väistämättä myös vuokriin ja kurittaa sitä kautta vuokralla asuvia yhtä lailla.

Kiinteistöliitto vertaili Indeksitalo-tutkimuksessaan 59 kaupungin ja kunnan kuntakohtaisia kiinteistökustannuksia. Nämä kiinteistökulut nousivat 49 kunnassa.

Kuntakohtaisten asumiskustannusten erot ovat suuret. 90 neliön asunnon kulut ovat Rovaniemellä noin 1 100 euroa vuodessa kalliimmat kuin Kempeleessä.

Asumiskustannusten erot ovat suuret jopa Kanta-Hämeessä. Riihimäellä asuu indeksitalon 90 neliön asunnossa 475,2 euroa edullisemmin kuin Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan ja Forssan kustannusero on 162 euroa.

Riihimäellä kohtuullinen lämpö

Riihimäen asumiskustannuksia painaa erityisesti kohtuullisen edullinen kaukolämpö. Sähköä lukuun ottamatta kaupungissa ovat kuitenkin muutkin kuntakohtaiset kulut halvimmasta päästä.

Forssassa ovat muihin kuntiin verrattuna edullisia vain kiinteistöverot. Kaukolämpö on vain 4 senttiä neliöltä per kuukausi edullisempaa kuin Hämeenlinnassa.

Hämeenlinnassa kaukolämpö on kalliimpaa kuin missään muussa Suomen maakuntakeskuksessa. Kaupunkien kaukolämpöyhtiöiden hinnat eivät ole suoraan vertailukelpoisia kirkonkylien hintojen kanssa.

Kaukolämpö on ollut Hämeenlinnassa jo pitkään kallista. Sen hinta on kohonnut kymmenessä vuodessa hitaammin kuin kaupungin muut asumiskulut. Lämpö on kallistunut ”vain” 39,1 prosenttia vuodesta 2009.

Indeksitalon kiinteistöveroa on korotettu 159 prosenttia Hämeenlinnassa. Sähkön hinta on noussut 45,6 prosenttia. Vesi- ja jätevesimaksuja on nostettu 40,2 prosenttia kymmenen viime vuoden aikana.

Forssassa asumiskulut ovat kohonneet 65,8 prosenttia kymmenessä vuodessa. Eniten on kohonnut tontin kiinteistövero, vaikka se on edelleen yksi maan edullisimmista. Riihimäellä kustannukset ovat nousseet 36,1 prosenttia vuodesta 2010.