Hämeenlinnaan rakennettiin täysin uudenlainen vankila, mutta selliosastoista voidaan avata vain osa – Katso videoesittely yli 200 kameralla ja lasertunnistimilla valvotusta laitoksesta

Hämeenlinnan uuden naisvankilan kahdeksasta osastosta avataan ensi vaiheessa vain viisi, ja vankilaan siirretään tuomiotaan suorittamaan noin 60 vankia. Vuodesta 2014 lähtien suunnitellun ja viimeistelyä vaille valmiin laitoksen kapasiteetti on noin sata vankia.

Ongelmana on henkilökuntapula, kertoo vankilanjohtaja Tuomo Kärjenmäki.

– Toisin kuin joissakin muissa vankiloissa, me emme ole kärsineet rekrytointipulasta. Halukasta henkilökuntaa olisi paljon, mutta olemme toistaiseksi saaneet rahoituksen vain 72 henkilötyövuoteen sisältäen vartijat ja muun henkilökunnan.

Vuodenvaihteessa tilanne paranee hieman, mutta Kärjenmäen mukaan silti täyttämättä jää noin 20 virkaa.

Vankila toimii vajaatehollakin uuden konseptin mukaisesti ”rikoksettoman elämän oppimisympäristönä”.

Entistä enemmän vankien ja henkilökunnan vuorovaikutusta painottava toimintamalli vaikuttaa vankilan työnkuviin monin tavoin.

– Meillä aloittaa kahdeksan rikosseuraamustyöntekijää, joiden tehtävä on hieman erilainen kuin tyypillisesti vankiloissa. He ovat paljon mukana vankiosaston päivittäisessä toiminnassa, mutta aina vartijan kanssa työparina. Myös vartijoiden työnkuva muuttuu vuorovaikutuksellisempaan suuntaan, Tuomo Kärjenmäki kertoo.

Hämeen Sanomat pääsi ensimmäisenä sanomalehtenä tutustumaan miltei valmiiseen vankilaan 1. lokakuuta. Rakennuksessa tehtiin vielä viimeistelytöitä ja asennettiin valvonta- ja hälytysjärjestelmiä.

Valo- ja videokuvaaja saivat kuvata Suomen ”avoimimman suljetun vankilan” tiloja hyvin vapaasti.

– Pyrimme kertomaan vankilasta ja vankeuden suorittamisesta laitoksessa avoimesti, vankilanjohtaja Kärjenmäki sanoo.

Vankila-aluetta valvotaan noin 200 valvontakameralla, joiden joukossa on myös lämpökameroita. Ulkopuolelta katsoessa huomiota kiinnittää, että rakennuksessa ei ole kalteri-ikkunoita.

– Tiloista riippuen ikkunoita on kevyemmistä turvalaseihin. Ikkunoita monitoroidaan laserlaitteilla, jotka havaitsevat mahdolliset ikkunan rikkomispyrkimykset, Kärjenmäki kertoo.

Kaltereita löytyy vain eristysselleistä, joissa on myös pleksiseinät ja kaksi sisäänkäyntiä.

– Kahden oven ansiosta vanki ei voi linnoittautua, vaan henkilökunnalla on selliin aina vapaa sisäänpääsy.

Naiset ovat tyypillisesti miesvankeja motivoituneempia kuntoutukseen, työntekoon ja opiskeluun. Tämä on huomioitu uuden vankilan tiloissa ja toiminnoissa.

– Naisvangeista jopa 70 prosenttia osallistuu työtoimintaan, kun suljettujen laitosten keskiarvo taitaa olla 30–40 prosenttia.

Hämeenlinnassa lähes kaikessa työtoiminnassa voi suorittaa ammattitutkinnon osia tai koko tutkinnon.

– Ompelimo on merkittävä työllistäjä, vangit tekevät vaatteita ja tekstiilejä kaikkien vankiloiden käyttöön. Tänä syksynä maskituotanto on ollut merkittävää, olemme saaneet tilauksia muun muassa Hämeenlinnan kaupungilta.

Vankila on jaettu kahdeksaan 12 vangin selliosastoon, joissa jokaisella vangilla on oma sellinsä päätelaitteineen. Internetin käyttö sallitaan tietyille sivustoille, ja vanki voi olla Skype-yhteydessä läheisiinsä vaikka päivittäin.

– Yhteydenpitoa valvotaan tarpeen mukaan.

Tavallisten selliosastojen lisäksi vankilasta löytyy matka- ja eristyssellejä, sekä kaksipaikkainen äiti-lapsi-osasto. Vankilan valvontaan kuuluu myös viereisellä tontilla sijaitseva vankisairaala, jossa on noin 30 potilaspaikkaa.

Merkittävä ero muihin suljettuihin vankiloihin on ulkoilutilojen koko. Jokaisella selliosastolla on oma ulkoilupihansa, minkä lisäksi muurien sisäpuolelta löytyy ulkoliikuntapaikalla varustettu ”luontopolku”.

– Monessa vankilassa ei ole edes yhteensä niin paljon ulkoilutilaa kuin meillä on jokaiselle selliosastolle erikseen, Kärjenmäki kehaisee.

Laitoksen päiväohjelmaan varataankin tavallista enemmän mahdollisuuksia ulkoilulle ja liikunnalle.

Päiväaikaan vankien käytössä on ”bulevardi” – avoin sisätila, jossa vangit voivat tehdä ruokaa ja kokoontua.

Videoesittely vankilan tiloista. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Loppujen lopuksi uusi naisvankila on kuitenkin suljettu laitos, jossa saatavilla oleva suhteellinen vapaus vaatii vangilta sääntöjen omaksumista ja noudattamista.

– Tämä saattaa näyttää avoimelta paikalta, mutta kaikkea valvotaan. Meillä on samat säännöt kuin muissakin suljetuissa vankiloissa, Tuomo Kärjenmäki muistuttaa.

Vankilan toimiessa täydellä kapasiteetilla, pääosa Suomessa ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomituista naisista suorittaa tuomiotaan Hämeenlinnassa. Tällä hetkellä toiseksi suurin naisvankien osasto noin 30 henkilölle on Turussa. HäSa

Ulkomaalaisten naisvankien osuus kasvanut

Tuomo Kärjenmäki kertoo, että naiset ovat yleensä myös melko motivoituneita kuntoutukseen ja saamaan elämänsä hallintaan tuomion aikana.

– Monilla vangeilla on lapsia, jotka on otettu huostaan. He tekevät yleensä kaikkensa saadakseen lapsensa takaisin.

Tuomion moitteettomasta suorittamisesta huolimatta paluu siviiliin on Kärjenmäen mukaan usein hankala.

– Jos takana on jo useampi kuin yksi linnareissu, uuden tuomion saamisen todennäköisyys on suuri. Merkittävä riskitekijä naisten sopeutumiselle yhteiskuntaan ovat miesystävät. Usein nainen on ollut tuomioon johtavia rikoksia tehdessään alistetussa asemassa.

Rikosseuraamuslaitos ja muut viranomaiset pyrkivät parantamaan yhteiskuntaan sopeutumista monin tavoin. Rise on tehnyt uuden selvityksen suomalaisten naisvankien tilanteesta, joka julkaistaan myöhemmin lokakuussa.

Ulkomaalaisten tai siirtolaistaustaisten osuus on kasvanut parissa vuodessa merkittävästi naisvankien joukossa, Tuomo Kärjenmäki kertoo.

Tämä tuo Kärjenmäen mukaan jonkin verran haasteita naisvankilan toimintaan. Ulkomaalaistaustaisia Hämeenlinnan naisvankilan vangeista on jo noin neljännes.

– Heidän joukossaan on hyväksikäytettyjä naisia, joilla voi olla kokemuksia ihmiskaupasta ja seksityöstä. Kuntoutus on hyvin haasteellista, Kärjenmäki kertoo.

Lakisääteisten asioiden hoitamiseen käytettyjen tulkkipalvelujen lisäksi ulkomaalaisten vankien ja henkilökunnan välisessä kommunikoinnissa Googlen kääntäjäsivusto on ahkerassa käytössä.

– Meillä on myös melko toimiva tulkkiohjelma tableteissa.