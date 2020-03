Hämeenlinnalainen Aarne Astren jäi kokkuun auttamiseen – SPR:n vapaaehtoiset kartoittavat keinoja auttaa koronatilanteessa

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat aktiivisesti myös koronatilanteessa. Hämeen piiriin uusia vapaaehtoisia on ilmoittautunut maaliskuussa kymmeniä.

Hämeenlinnalainen Aarne Astren on ollut toiminnassa mukana jo vuodesta 2006. Ensiapukoulutusta hän oli saanut jo työelämässä, kun hän työskenteli Panssariprikaatissa lääkintäpuolella. Sittemmin taitoa on saanut ylläpidettyä kursseilla ja ensiapupäivystäjänä yleisötapahtumissa.

– Siihen auttamiseen jäi koukkuun. Kun, jäin pois työelämästä, vapaa-aikaa oli enemmän. On ollut mielenkiintoista tekemistä ja olen kouluttautunut myös hätäensiapukouluttajaksi, Astren kertoo.

Astren on SPR:n Hämeenlinnan ensiapuryhmän johtaja. Hän oli mukana myös perjantaina pystyttämässä telttoja Kanta-Hämeen keskussairaalalle.

SPR:n vapaaehtoisten mahdollisia auttamiskeinoja on nyt kartoitettu. Jokaista vapaaehtoista kehotetaan itsekin miettimään, mitä hän voisi tehdä tarpeen vaatiessa.

– Tällä hetkellä emme täysin tiedä, mikä tarve tulee olemaan. Todennäköisesti se on kaupassa käyntiä ja apteekkiostoksissa auttamista. Jos kaikki menee kiinni, niin voimme auttaa ruuanjakelussa, Astren sanoo.

Arjen avun ei aina tarvitse myöskään olla suuria ponnistuksia, vaan ihan normaaleissa arkiaskareissa auttamista. Astren kertoo esimerkiksi keskustelleensa kaupassa mediapimentoon jääneen rouvan kanssa. Naisen televisio oli hajonnut eikä hänellä ollut radiota tai tietokonetta.

– Suosittelin kysymään Hämeenlinnan kaupungin arjen avun palveluista, että löytyisikö jostain joku, korjaamaan television, jotta saisi akuuttia tietoa.

Aiemmin viranomaisyhteistyötä kriisitilanteessa on harjoiteltu esimerkiksi Pisara-harjoituksessa, jossa varauduttiin vesikriisiin. Harjoituksessa syrjäseutujen asukkaille toimitettiin pullovettä ja tiedotettiin tilanteen kulusta. Astren uskoo, että epidemiatilanteesta voi tulla samankaltainen, jos viranomaiset eivät ehdi kaikkialle ja tarvitaan kolmannen sektorin auttajia.

SPR:n vapaaehtoiset ovat auttaneet terveydenhuoltoa myös suuremmissa tehosterokotuksissa. Ammattilaiset tekevät varsinaisen työn, mutta vapaaehtoiset voivat auttaa esimerkiksi ihmisten ohjeistuksessa sairaaloiden ulkopuolella.

Astren haluaa muistuttaa myös siitä, että Nälkäpäiväkeräyksessä rahoitetaan SPR:n katastrofirahastoa, jonka kenttäsairaaloita ja muita välineitä voidaan käyttää kriisitilanteissa myös kotimaassa.

Kalusto sijaitsee SPR:n keskusvarastossa Tampereella, ja se otetaan käyttöön, kun viranomainen pyytää.

Kriisitilanteiden harjoittelua varten sitä on kuljetettu esimerkiksi Lappiin, jossa on harjoiteltu lento-onnettomuuksiin varautumista.

Astrenin näkemyksen mukaan epidemian ja ongelmatilanteen suurimpia eroja on se, että onnettomuus tapahtuu yllättäen ja tilanne on paljon akuutimpi.

Pitkäkestoisessa tilanteessa vapaaehtoiset ovat hyvä voimavara paikkaamaan viranomaisia niissä töissä, joissa se on mahdollista. Suuremmissa onnettomuuksissa on muutamien tuntien sisällä tehtävä nopeita ratkaisuja, silloin vapaaehtoiset eivät aina ehdi nopeasti mukaan.

Kriisit tuovat vapaaehtoisia

Sähköisen Oma Punainen Risti -järjestelmän kautta Hämeen piiriin kiinnostuksensa on ilmoittanut maaliskuussa lähes sata vapaaehtoista.

Sähköisen järjestelmän kautta paikallisosastojen toimintaan Hämeenlinnassa on ilmoittautunut viisi henkilöä ja Hattulassa yksi. Lisäksi on mahdollista, että uusia vapaaehtoisia on ilmoittautunut suoraan paikallisosastoihin.

Hämeen piirin valmiuspäällikkö Tommi Mattilan mukaan on nähtävissä, että vapaaehtoisia ilmoittautuu niille paikkakunnille, joissa haetaan suoraan tiettyyn tehtävään toimijoita. Hämeenlinnassa Punainen Risti tarvitsee lähiviikkojen ja kuukausien aikana uusia vapaaehtoisia muun muassa kauppa-asiointipalveluun, jota paraikaa ollaan valmistelemassa.

Tällä hetkellä toimivia vapaaehtoisia Punaisen Ristin paikallisosastoissa Hämeen piirin, eli Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen alueella on arviolta 2 000.