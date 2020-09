Hämeenlinnalainen Annemari Kuvaja kertoo lähtevänsä Suomen Kukkakauppiasliiton puheenjohtajaksi määrätietoisena uudistajana

Vastikään Suomen Kukkakauppiasliiton puheenjohtajaksi valittu Annemari Kuvaja heittää heti pöytään karun faktan: noin 80 prosenttia yrittäjäkentästä Suomessa on yksinyrittäjiä.

Luku antaa osviittaa myös kukkakauppa-alalla vallitsevasta tilanteesta: pääosa on yksinyrittäjiä, tai he työllistävät itsensä lisäksi vain muutamia työntekijöitä. Moni tekee töitä aamusta iltaan seitsemänä päivänä viikossa.

Työssä jaksaminen, työstä iloitseminen ja sekä itsensä että asiakaspalvelun kehittäminen voivatkin vähitellen hiipua työtaakan ja rutiinien alle.

Vahvaa yhteishenkeä ja tiimityötä

Jo 27 vuotta Hämeenlinnassa Kaisan Kukka -nimistä kukkakauppaa pyörittäneellä Kuvajalla itsellään on töissä kaksi työntekijää.

Kuvaja on vannonut vahvan yhteishengen nimiin koko yrittäjyytensä ajan, ja samaa hän aikoo ajaa koko alalle nyt alkaneella kaksivuotisella puheenjohtajakaudellaan erilaisin koulutuksin.

– Korostan työssäni henkistä hyvinvointia, jaksamista, tiimityöskentelyä ja henkilökunnan omien vahvuuksien esiin nostamista.

– Työyhteisössä jokainen on tärkeä, kun saa olla oma itsensä, Kuvaja kuvailee.

Tämän hän on todistanut omien työntekijöidensä kanssa: uutena jäsenenä liiton hallituksen valittu Päivi Lehti on monissa kilpailuissa menestynyt floristi, ja Tiina Ojalan intohimona on asiakaspalvelun kehittäminen.

Henkilökunta kohottaa yhteishenkeä viettämällä myös vapaa-aikaa yhdessä.

Sanatonta viestintää ja yhteiset pelisäännöt

Kuvajan mukaan hyvä tiimihenki on huomattu myös Kukkakauppiasliitossa, ja se osaltaan nosti hänet liiton hallituksen jäsenestä puheenjohtajaksi.

– Haluttiin, että tällä puheenjohtajakaudella osoitetaan, kuinka henkinen hyvinvointi ja itsestään huolta pitäminen auttavat jaksamisessa ja arjen haasteissa.

Kuvaja puhuukin työdynamiikan ja palvelumuotoilun puolesta. Työdynamiikassa korostuu nimenomaan tiimityöskentely ja työkavereiden arvostus.

– Se on myös sanatonta viestintää, mutta toimimista yhteisillä pelisäännöillä.

Palvelumuotoilun tavoitteena on parantaa asiakaskeskeistä palvelua sekä tuottaa uusia, asiakkaita yllättäviä palvelukonsepteja.

Annemari Kuvaja ajaa alalle myös mentoritoimintaa.

– Mentorit voitaisiin nimetä jäsenkunnasta piireittäin, joita on kahdeksan. He toimisivat yrittäjien ja työntekijöiden vertaistukena. Mentorin kanssa voisi jakaa arjen asioita toinen toistaan kannustaen ja auttaen.

– Tätä ei ole vielä kirjattu kansiin, mutta nyt voisi olla oikea aika nostaa mentori-termi kukkakauppa-alalle.

Uuteen pestiin uteliaana ja määrätietoisena uudistajana

Korona heilautti myös kukkakauppa-alaa, mutta Kuvajan mukaan koko luonnovara-ala on ollut yksi selviytyjistä.

Ihmiset löysivät paitsi kotoilun myös viherkasvit ja kukat uudelleen, kun he joutuivat etätöihin.

– Kaikki häät ja muut juhlat peruttiin (kun hallitus 13. maaliskuuta päätti poikkeusoloista). Olimme kuitenkin alalla ketteriä muuttamaan toimintatapoja. Tuli take away -kimppuja ja viherkasvien kevättalkoita kodeissa. Verkkokaupan käyttö lisääntyi, kuten myös kukkalähetysten vienti, Kuvaja kertoo.

Uuden pestinsä Suomen Kukkakauppiasliiton puheenjohtajana Kuvaja kertoo ottavansa vastaan ”uteliaana ja määrätietoisena uudistajana”.

Oman yrittäjyytensä ja puheenjohtajuutensa hän jakaa niin, että hän käyttää yhden päivän viikossa Kukkakauppiasliiton töissä.

Sunnuntait ovat hänellä ensimmäistä kertaa 27 vuoteen vapaapäiviä, sillä koronatilanteen vuoksi oman kukkakaupan aukioloaikoja oli muutettava. HÄSA