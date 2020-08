Hämeenlinnalainen Frida Jokiranta aloittaa koulun poikkeuksellisena aikana – Koulut ovat valmiita toimimaan, jos epidemia pääsee taas valloilleen

Koulut aloittavat opetuksensa tiistaina. Koronaviruksen torjumiseksi käytössä on esimerkiksi tarkat hygieniaohjeistukset ja porrastetut ruokailut. Toiveissa on jatkaa lähiopetuksessa koko syyslukukausi, mutta epidemian pahenemisen varalle on tarkat suunnitelmat.