Hämeenlinnalainen Jenni Ahtiainen palkittiin kansainvälisessä kilpailussa Tanskassa

Hämeenlinnalainen Jenni Ahtiainen sijoittui toiseksi Tanskan Kööpenhaminassa kansainvälisessä Creative Business Cupissa. Ahtiainen osallistui kilpailuun Deafmetal-kuulokorumallistollaan. Mallistossa on erilaisia, korumaisia kuulolaitteita. Ahtiainen on tullut tunnetuksi myös Gtie-yrityksestään, joka tekee edelleen solmioita,...

Hämeenlinnalainen Jenni Ahtiainen sijoittui toiseksi Tanskan Kööpenhaminassa kansainvälisessä Creative Business Cupissa. Ahtiainen osallistui kilpailuun Deafmetal-kuulokorumallistollaan. Mallistossa on erilaisia, korumaisia kuulolaitteita. Ahtiainen on tullut tunnetuksi myös Gtie-yrityksestään, joka tekee edelleen solmioita, huiveja ja muita kaulavaatteita. Creative Business Cup on kilpailu, jossa haetaan huipulle tähtääviä, uusia ja loistavia bisnesideoita, tuotteita tai palveluita, joiden taustalla on luovaa…