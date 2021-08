Hämeenlinnalainen Miia Niemi paloi loppuun ja löysi itsensä paikasta, jota oli karttanut koko ikänsä – Sohvaperunasta tuli tv-sarjan sympaattinen personal trainer

Personal traineriksi kouluttautuneesta Miia Niemestä on tärkeää, että hänen ammatissaan on erilaisia ihmisiä. Elämänmuutoksen kokenut nainen haluaa auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti ja pitkäkestoisesti.

Jos joku olisi vaikkapa viisi vuotta sitten sanonut hämeenlinnalaiselle Miia Niemelle, että hän päätyy vetämään ryhmäliikuntaa, se olisi ollut ajatuksena sula mahdottomuus.

– En liikkunut yhtään. Kuntosalit ja ryhmäliikunnat olivat pahin painajaiseni.

Niemi kertoo, että pelko ryhmäliikuntaa kohtaan alkoi jo yläkouluikäisenä liikuntatunneilla ja seurasi aikuiseksi asti.

– Olen ollut tosi pahasti koulukiusattu. Kiusaajat olivat rinnakkaisluokalta, joiden kanssa liikuntatunnit olivat yhteiset. En nauttinut niistä koskaan, vaan ne olivat täyttä tuskaa ja kärsimystä.

Nyt hän ohjaa ryhmäliikuntaa itse, esimerkiksi sisäpyöräilyä.

– Niiden vetäminen pelotti tosi paljon, mutta sitten kuulin asiakkaalta kommentin, että hän oli jo jättää tunnin väliin, mutta ”tulin vain sun juttujen takia”. Tällaiset hetket ovat selviä viestejä, että olen oikealla alalla.

”En koskaan palannut siihen työhön”

Oikea ala löytyi personal traineriksi ja liikuntaneuvojaksi kouluttautuneelle Niemelle, kun edellisessä työssä tuli seinä vastaan.

Hän oli asiakaspalvelutyössä ja hänen vastuullaan olivat lopulta asiakkaiden reklamaatiot ja paine oli kova. Hän paloi loppuun ja sairastui vakavaan masennukseen.

– Jäin sairauslomalle syksyllä 2017, enkä koskaan palannut siihen työhön. Työterveyslääkäri suositteli sairauslomalle jäämistä jo vuotta aiemmin, mutta en tehnyt sitä silloin.

Niemi alkoi käydä terapiassa.

Jossain vaiheessa kuntosaliyrittäjänä toimiva sisko sai houkuteltua aiemmin liikuntaa karttaneen Niemen mukaan hänen pelkäämäänsä ryhmäliikuntaan. Ensimmäinen askel oli senioreiden keppijumppa, jota sisko veti.

Kun hän huomasi pärjäävänsä mukana, kynnys kokeilla muutakin treeniä madaltui. Liikuntaharrastus imaisi totaalisesti mukaansa.

– Siinä oli minun käännekohtani. Liikunta toi oikeastaan suurimman avun siihen masennukseen. Jäin aika pahasti endorfiinikoukkuun, Niemi kertoo.

Löytynyt kipinä innosti hänet hakemaan liikunta-alan koulutukseen Eerikkilän urheiluopistoon, josta hän valmistui vuonna 2019.

Starttiraha koitui pelastukseksi

Ensimmäistä vuotta personal trainer -yrittäjänä varjosti korona, joka sulki keväällä salit ja lopetti myös kahdenkeskiset tapaamiset asiakkaiden kanssa.

– Ryhmäliikunnat loppuivat, yksilövalmennettavat jäivät tauolle eikä uusia asiakkaita tullut. Starttiraha oli siinä kohtaa minun pelastukseni, Niemi kertaa.

Lisäksi kaupungin myöntämä parin tonnin yksinyrittäjätuki mahdollisti tilavuokrien maksamisen: ne kun juoksivat, vaikka tunteja ei voinut pitää.

Osa Niemen kollegoista teki keväällä verkkovalmennuksia, mutta hän ei kokenut sitä itselleen luontevaksi, vaan kaipaa vuorovaikutusta kasvokkain.

Miia Niemi Personal trainer -yrittäjä, aiempi ura asiakaspalvelutyössä. Syntyperäinen hämeenlinnalainen. Ikä: 37. Perhesuhteet: eronnut. Tärkeä paikka: Ahvenisto. ”Kun on vapaata, otan koiran hihnaan ja menen sinne. Metsä on tärkeä elementti. Siellä on vietetty tovi jos toinenkin.” Oma liikkuminen: Vetää 5–6 sisäpyöräilytuntia viikossa. Lihaskuntoharjoittelua 2–3 kertaa viikossa. Päivittäin useampi lenkki koiran kanssa. Pyöräilee tai kävelee työmatkat. ”Se on myös mielen nollausta. Kun olen salilla yksin ja musiikit korvilla, olen omassa kuplassani.”

Syksy toi saleille takaisin ihmisiä, jotka kaipasivat jälleen myös personal trainerin palveluita.

– Otin itsekin sen asenteen, että nyt painetaan. Kyllä sitten painoinkin ympäripyöreää päivää.

Tämän huomasivat myös ystävät, jotka vihjasivat Niemelle, että olisiko syytä pysähtyä, levätä ja ottaa omaa aikaa.

– Joulukuussa havahduin itsekin, että nyt pitää ladata akut ja lopettaa hetkeksi, koska näin jo, mitä oven takana odottaa, jos olisin jatkanut samalla mallilla.

Ikäihmisten liikkuminen huolettaa

Koronakevään jäljiltä erottuu yksi ryhmä, joka ei ole saleille palannut: ikäihmiset. Tämä huolettaa Niemeä.

– Senioreiden liikuttaminen on sydämenasiani. Olen miettinyt kovasi, kuinka pitkälle näistä seurauksista kärsitään.

Hänen omat asiakkaansa ovat usein niin sanottuja elämäntapamuuttujia, joiden kanssa tavoitteena on kokonaisvaltainen ja pitkäkestoinen muutos.

– Taustalla on se, että olen käynyt sen läpi itse ja pystyn hyödyntämään omaa kokemustani.

Miia Niemi on mukana myös 25. elokuuta alkavassa Hurja painonpudotus Suomi -tv-sarjassa, jossa hän valmentaa niin ikään hämeenlinnalaista Jenni Kinnaria tämän isossa elämäntaparemontissa.

Ennakkoluulot romukoppaan

Yleisimmät hänen asiakkaansa ovat keski-iän kynnyksellä olevia naisia, joiden lapset ovat kasvaneet ja joilla on nyt enemmän aikaa harrastaa itse.

Asiakkaina on myös esimerkiksi ylipainosta kärsiviä naisia, jotka haluavat edistää lapsihaaveitaan laihduttamalla.

– On hyvä, että on erilaisia personal trainereita, kun ihmisetkin ovat erilaisia. Jotkut tarvitsevat piiskausta, jotkut taas Excel-taulukoita. Ihmisiä motivoivat erilaiset asiat ja pt:n tehtävä on kaivaa ihmisestä esiin, mikä toimii kunkin kohdalla.

Hän itse kertoo törmänneensä moniin personal trainereita koskeviin ennakkoluuloihin. Tärkeää onkin, kuka on ensimmäisenä vastassa ihmistä, joka avaa salin ensimmäistä kertaa elämässään tai ainakin pitkän tauon jälkeen.

– Minulle on tärkeää, että ihmisille tulee tunne molemminpuolisesta luottamuksesta. Siinä hetkessä olen häntä varten ja kuuntelen.

– Moni on sanonut tavattuamme, että sinähän oletkin ihan tavallinen ihminen! HÄSA

Juttu on julkaistu Hämeen Sanomissa ensimmäisen kerran 1.2.2021.