Hämeenlinnalainen on Suomen toiseksi komein – Aki Parviaisesta tuli perintöprinssi

Mr. Finland -kilpailu ratkesi myöhään lauantai-iltana Helsingissä. Suomen komeimman miehen titteli meni 24-vuotiaalle Lauri Mäntysalolle, jota tuomaristo kuvaili kansainväliset raamit täyttäväksi nuoreksi malliksi, jolla on menestyksen avaimet hallussaan. – Mäntysalon rauhallisuus ja verbaaliset taidot vakuuttivat, toteaa kilpailun järjestäjä Timo Salmesmaa. Aiempaa esiintymiskokemusta Mäntysalo on hankkinut muotinäytöksistä ja -kuvauksista. Lisäksi hän on näytellyt mm. viime vuonna...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja