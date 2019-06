Hämeenlinnalainen Paula Vesikko vaihtoi perusvolvosta jenkkirautaan – “Mustangissa vain on sitä jotakin”

Mustang on auto, joka ei jätä ketään kylmäksi. Hämeenlinnalainen Paula Vesikko on kruisaillut valkoisella Ford Mustangillaan nyt viimeiset viisi vuotta.

Miksi juuri Mustang, mikä tekee siitä erityisen?

– Olin säntillinen viiden Volvon omistaja, mutta uutta autoa hankkiessani ajattelin, että tällä kertaa ostan jotain ihan muuta. Nyt minulla on tämä tuoreempaa mallia oleva vuoden 2002 “pikkuponi”. Jos miettii bensan kulutusta, niin eihän tämä valinta ihan järkevimmästä päästä ole, mutta Mustangissa vain on sitä jotakin. Tässä jo katselen seuraavaa, Vesikko sanoo.

Nainen Mustangin ratissa ei ole ihan jokapäiväinen näky. Onko harrastajien joukossa paljonkin naisia?

– Naisharrastajien tarkkaa määrää en tiedä, mutta joka tapahtumassa on naisia ollut mukana. Valtakunnalliseen Ford Mustang Owners Club of Finlandiin kuuluu noin 1100 jäsentä, joista arvelisin naisia olevan noin kymmenen prosenttia. Paikallisessa Ford Mustang Owners Club Kanta-Hämeessä suhdeluku on kutakuinkin sama, Vesikko arvioi.

Onko miesten ja naisten Mustang-harrastamisessa eroja?

– Harrastajissa on sekä naisia että perheitä, enkä usko, että harrastamisessa on juurikaan eroa. Osa harrastaa museoautoja, osa rakentelee ja toisia kiinnostaa kilpaileminen. Tapahtumat ovat usein perhetapahtumia, joissa lapsetkin ovat mukana.

Paikallisen Mustang-yhdistyksen jäsenet esittelevät menopelejään Hämeenlinnan torilla ensi keskiviikkona toritapahtuman yhteydessä. Mitä tapahtumassa nähdään?

– Parikymmentä autoa jos tulisi, niin olisi hyvä. Tarkoitus on, että tuomme torin laidalle useita erilaisia malleja. Jos ihmiset kiinnostuvat, he voivat saada vaikka autokipinän, Vesikko tuumii.