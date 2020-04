Hämeenlinnalainen Ulla Sara-aho vetää keskiviikkoisin etävanhempainiltoja – "On jaettu tietoa, huolia ja etsitty ratkaisujakin"

"Jokainen kerta on noussut todella merkityksellisenä esiin, miten tärkeätä säännöllinen oman opettajan ja luokkakavereiden tapaaminen on oppilaille."

Kun koulut suljettiin maaliskuun puolivälissä, päätteli hämeenlinnalainen yrittäjä Ulla Sara-aho, että niin vanhemmilla kuin opettajilla on valtavasti kysymyksiä ja tarve keskustella siitä, mikä muuttuu ja miten opiskelu onnistuu.

Pitkään rehtorina työskennellyt, nykyisin muun muassa työyhteisösovittelijana ja rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajana työskentelevä Sara-aho ryhtyi järjestämään avoimia etävanhempainiltoja verkossa. Noin tunnin mittaisiin keskusteluihin on osallistunut vanhempia, opettajia ja rehtoreita Hämeenlinnasta ja muiltakin paikkakunnilta.

– On jaettu tietoa, huolia sekä etsitty ratkaisujakin. Olen valmistellut erilaisia teemoja, mutta on keskusteltu, mistä osallistujilla milloinkin on ollut tarpeen puhua ja tulla kuulluksi.

Sara-aho kertoo saaneensa käsityksen, että etävanhempainillat ovat innostaneet joitakin opettajia järjestämään vastaavia tilaisuuksia omien oppilaidensa huoltajille.

– Ryhmässä on siis onnistuttu viemään hyviä käytäntöjä eteenpäin, Sara-aho iloitsee.

Etävanhempainiltojen tavoitteena on edistää kodin ja koulun välistä yhteyttä poikkeustilan aikana. Sara-aho toimii keskustelun ohjaajana, mutta tilaisuudet ovat avoimia ja täysin epävirallisia. Keskustelu ei ole sidottu tiettyyn kouluun tai ikäluokkaan.

– Asioista puhutaan ilmiötasolla. Tilaisuuksiin on osallistunut noin 10–16 henkilöä kerrallaan. Jokainen kerta on ollut uusiakin mukana, mutta jotkut ovat jo vakio-osallistujia.

Onko etävanhempainilloissa noussut esiin jotain kaikkia osallistujia yhdistävää huomiota?

– Jokainen kerta on noussut todella merkityksellisenä esiin, miten tärkeätä säännöllinen oman opettajan ja luokkakavereiden tapaaminen on oppilaille.

Sara-aho muistelee erään vanhemman kertoneen, miten lapsella pääsi itku helpotuksesta, kun luokka pääsi muutama päivä koulujen sulkemisen jälkeen ensimmäisen kerran etänä yhteen.

– Etäopetuksen käytännöt ja taidot vaihtelevat koulusta ja opettajistakin riippuen, mutta yleisesti ottaen osaaminen on selvästi karttunut. Nopean alun jälkeen opiskelu on asettunut uomiinsa.

Mukaan keskiviikkoisin kello 18 järjestettäviin etävanhempainiltoihin pääsee suoran linkin kautta, ja tilaisuuteen voi osallistua myös mobiililaitteella. Tilaisuuksia järjestetään tarvittaessa koko toukokuun ajan.

– Olen sitoutunut jatkamaan tätä lukuvuoden loppuun asti. Yrittäjänä omakin kalenterini tyhjeni poikkeusajan alettua.

Osallistumislinkki etävanhempainiltoihin löytyy Sara-ahon Sovulla oy:n Facebook-sivuilta ja suoraan tästä linkistä. HäSa