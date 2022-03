Hämeenlinnalaiselle terapeutille sana sisu on kirosana, josta tulee vain pää kipeäksi – ”Kipu tulisi erottaa kärsimyksestä”

Hämeenlinnan yrittäjien tuorein Hyrrä-lehti on ilmestynyt. Koko lehden pääsee lukemaan verkosta näköislehtenä.

Työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen terapeutti Outi Kainunkangas pystyy asettumaan kroonisesti sairaiden asiakkaidensa asemaan.

– Kun sairaudet saadaan valjastettua voimavaraksi työssä, kärsimyksestä tulee merkityksellistä. Se fiilis on mieletön, kun pystyy antamaan asiakkaalle jonkin oivalluksen hänen oman kokemuksensa kautta, hän sanoo.

Esimerkiksi hiljattain eräs Kainunkankaalta ohjausta saanut pystyi palaamaan kymmenen vuoden työelämästä poissaolon jälkeen takaisin työhön, kun hän sai apua omaan ajatteluunsa.

– Puhumme ohjattavan kanssa samalla kielellä. Ymmärrämme esimerkiksi, mitä kroonikolle tarkoittavat termit uupumus ja aivosumu tai palautuminen oikeasti. Tai ymmärrämme, mitä sellainen tekee omalle mielelle, kun ei pysty sairauden takia osallistumaan vaikka perhejuhliin.

Stigmat katoavat, onneksi

Kainunkangas itse sairastaa sidekudossairautta ja rangan rappeumaa. Hän tietää, mistä puhuu, kun hän auttaa ihmisiä erottamaan ajattelussaan kivun kärsimyksestä. Tämä erottelu Suomessa usein unohdetaan.

– Kun vaikka selkä on kipeä, se on kipua, mutta kärsimystä on se, kun makaa sängyssä ja miettii, pääseekö huomenna töihin. Se masentaa, mutta sille, mitä tilanteestaan ja itsestään ajattelee, voidaan tehdä paljon. Kun ihminen saa tämän oivalluksen, kaikki muuttuu paljon helpommaksi, hän vakuuttaa.

Kokonaisvaltaista terapiatyötä Kainunkangas on tehnyt pitkään, mutta vasta muutama vuosi sitten hän löysi omimman juttunsa. Hän sanoo palaavansa aina omaan kokemukseensa työkyvyttömyydestä, ja hänen asiantuntijuutensa rakentuu sen ympärille – ymmärrykseen siitä, mitä tarkoittaa, kun tehdään töitä tai yritetään kroonisen sairauden kanssa.

– Sellaista osaamista ei ole aikaisemmin paljon ollut, mutta on ollut ilo huomata, että osatyökykyisten potentiaalista ruvetaan oikeasti puhumaan. Stigmat alkavat hitaasti mutta varmasti katoamaan. Nuori polvi käyttää jo tosi hyvin terapia- ja koutsauspalveluita, hän iloitsee.

Pienistä hetkistä tasapainoa

Yrittäjille Kainunkangas tarjoaa työnohjausta, jossa korostuu kokonaisvaltainen näkökulma. Harva yrittäjä kuuluu sellaisen työterveydenhuollon piiriin, johon kuuluu työpsykologin palvelut, ja avun hakeminen voi tuntua sinänsä haastavalta.

– Työnohjaus on reitti, jossa pääsee möyhimään ja etsimään työkaluja sekä yrittäjyyteen että yrittäjän omaan hyvinvointiin.

Työnohjauksen kesto on tapauskohtaista, mutta yleensä ensin tehdään puolen vuoden sopimus ja tapaamisia on kerran kuussa. Työnohjaajasta saattaa tulla myös pidempiaikainen rinnalla kulkija.

– Oivallukset liittyvät joskus esimiehenä toimimiseen tai työn ja vapaa-ajan tasapainon löytymiseen. Usein ajatellaan, että asioiden pitäisi muuttua isosti, mutta muutos voi olla vaikka sellainen pieni hetki, että perhe syö yhdessä aamupuuron tai rajoitetaan sähköpostin katsomista iltaisin.

– Olen terapeuttina ja työnohjaajana käytännönläheinen, palautan asiat arkeen. Vierastan ammattijargonia, hän sanoo.

Loppuunpolttaja

Sisu on Kainunkankaalle kirosana. Siitä tulee vain pää kipeäksi. Sen sijaan, että hakattaisiin päätä graniittiin, hän kannustaa mielen joustamiseen.

– Nyt ei enää ajatella, että joku on hullu, jos hän käy terapiassa. Kehittymisestä tykkään puhua ennemminkin kuin ongelmien hoidosta tai ratkomisesta. Ratkaisukeskeisyys kuulostaa siltä, että on ongelma ja se ratkaistaan. Koen sen myös niin, että siinä opitaan, miten asioita ratkaistaan. Keskitytään siihen, miten mennään eteenpäin, ei niinkään ongelmien syyhyn.

Näinä aikoina ihmiset tuntuvat voivan huonosti. Yrittäminenkin on entistä vaativampaa. Nykyään ei enää riitä, että myy kukkia tai hieroo, sen lisäksi pitää osata somettaa ja brändätä ja erikoistua.

– Somessa on paljon hyvää, mutta meillä on aika korkealla se, mihin vertaamme itseämme. Moni sanoo, että ei kehtaa voida huonosti, kun muut voivat heti arvostella. Rakastamme sankaritarinoita, eikä meillä oikein sallita sitä, että jokin asia tuntuu pahalta. Ne taputellaan piiloon. Sen sijaan, että heti painettaisiin eteenpäin kuin mummo lumessa, voisi olla hyvä sallia itselle, että vaikeassa tilanteessa saakin tuntua pahalta. Se on inhimillistä.

Myös Kainunkangas myöntää olleensa aiemmin itsensä loppuunpolttaja. Hän on kuitenkin oppinut huolehtimaan omasta voinnistaan.

– Käyn ratsastamassa kolme kertaa viikossa, siellä saan turpaterapiaa. En paljoa pysty enää kävelemään, mutta luontoon pääsy on tärkeää. Lisäksi maalaan, teen luovia juttuja. Meillä on paljon lainalapsia omien lisäksi, ja sellaista leikkisyyttä pidämme perheenä yöllä, hän kertoo.

Asiakkailtaan Kainunkangas sanoo saavansa paljon itselleenkin. Vaikka terapiatyö on välillä raskasta, päällimmäisiksi nousevat oivallukset, joiden avulla ihmiset pääsevät eteenpäin.

– Se fiilis, kun lähtee töistä kotiin, on joka päivälle 99-prosenttisesti toiveikkuuden tunne, hän hymyilee.

