Hämeenlinnalaiset Ville ja Julius muuttivat yhteen tv-kameroiden seuratessa. Armeijan jälkeinen arki yllätti nuoret miehet

Yhteiseen kotiin muuttaminen on parisuhteen suurimpia askeleita.

Ylen kanavilla ja Areenassa parhaillaan nähtävässä Muuttopäiväkirjat-sarjassa seurataan puolen vuoden ajan neljän erilaisissa elämäntilanteissa olevien parien yhteen muuttoa ja yhteisen elämän alkutaivalta.

Hämeenlinnasta ohjelmassa nähdään parikymppiset Ville ja Julius , joiden yhteiselämän alkua seurataan sarjassa sen toisesta osasta lähtien.

Muuttopäiväkirjoja kuvattiin viime talvena ja keväänä, jolloin tuolloin 22-vuotias Julius oli vielä armeijassa ja 21-vuotias Ville työskenteli taksiyrittäjänä.

Mukaan sarjaan he päätyivät Villen aloitteesta noin puolen vuoden seurustelun jälkeen.

– Odotin asiakasta autossa, kun radiossa kerrottiin tästä sarjasta. Täytin hakemuksen siinä odottaessa, Ville kertoo.

Kumpikaan ei ollut aiemmin asunut yhdessä kumppanin kanssa. Ville muutti Juliuksen kotiin, jotta asunto ei olisi tyhjillään Juliuksen inttiaikana. Oikean yhteisen asunnon etsimisen vuoro olisi armeijan jälkeen.

Puolisen vuotta kestäneiden kuvausten aikana kuvaajat seurasivat pareja muutamina päivinä. Valtaosa sarjasta koostuu parien itse kuvaamista päiväkirjamaisista videoista.

Niitä Julius kuvasi myös armeijassa

– Olihan se vähän kiusallista kävellä siellä selittämässä asioitaan kameralle muun ryhmän seuraillessa vieressä, Julius sanoo.

Hän on kuitenkin tyytyväinen siitä, että samalla syntyi ainutlaatuinen muisto omasta inttiajasta.

Villelle tv-sarja toimi myös julkisena ulostulona. Hän kertoo olleensa täysin kaapissa ennen kuin tapasi Juliuksen.

– Se oli vaikea myöntää itsellekin, Ville kertoo sarjassa.

Juliuksen ja Villen yhteinen arki pääsi toden teolla alkamaan vasta Juliuksen kotiuduttua Parolannummelta viime joulukuussa. Kamerat seurasivat paria seuraavaan kesään asti.

Vllen ja Juliuksen tarina ei saanut aivan sellaista loppua, kuin he olisivat itse Muuttopäiväkirjojen kuvausten alussa toivoneet.

Tämä haastattelu tehtiin viime viikolla Hämeenlinnassa ja se oli samalla ensimmäinen kerta vähään aikaan, kun Ville ja Julius tapasivat toisensa. Yhteiselämä jäi siis lyhyeksi ja päättyi pian kuvausten jälkeen.

Julius asuu edelleen Hämeenlinnassa ja työskentelee parturikampaajana. Ville taas saapui paikalle Helsingistä, jossa hän pyörittää omaa kuljetusyritystään.

Tasainen arki ei päässyt koskaan alkamaan. Sarjan alussa viikot yksin yhteistä kotia asuva Ville kaipasi armeijassa olevaa miestään, eivätkä asiat kotiutumisen jälkeenkään muuttuneet täydellisiksi.

Saman katon alla asuessakin yksinäisyys voi olla todellinen tunne, kun puhelin vie kaiken huomion ja kahden yrittäjän taloudessa talousasiatkin painavat päälle. Kyyneliltäkään ei vältytä.

”Se tuntui hyvältä ajatukselta silloin, mutta olisi ehkä pitänyt kasvaa ja miettiä asioita ennen yhteen muuttamista”

Molemmat pohtivat tapahtuiko yhteenmuutto liian nopeasti.

– Se tuntui hyvältä ajatukselta silloin, mutta olisi ehkä pitänyt kasvaa ja miettiä asioita ennen yhteen muuttamista, Ville kertoo kameralle.

– Ville kaipaisi ehkä enemmän jotain romanttisempaa, ihanampaa ja rakastavampaa, Julius pohtii sarjan lopulla.

Juliuksen mukaan ohjelma on enemmän Villen kuin hänen itsensä näköinen.

– En ollut kovin hyvä avautumaan ennen viimeistä osaa. Ville osasi antaa itsestään enemmän kameralle.

Lopulta hyvin enteelliseksi osoittautuivat Juliuksen siskon sanat sarjan toisessa osassa:

– Mä olen ihan varma, että kun tämä sarja tulee ulos, te olette jo eronneet. HäSa

Muuttopäiväkirjat

Maanantaina televisiossa ja verkossa alkanut Muuttopäiväkirjat on kotimainen dokumentaarinen realitysarja, jossa seurataan pariskuntien elämää yhteiseen kotiin muutettaessa.

Satuhäät- ja Latela-sarjojen tekijöiden sarja on katsottavissa jo kokonaan Areenassa.

Hämeenlinnalaisten Juliuksen ja Villen lisäksi sarjassa seurataan kolmea muutakin paria.

Klaara ja Matti

Klaara, 25, ja Matti, 30, etsivät yhteistä asuntoa Tampereelta. Klaara opiskelee metsätalousinsinööriksi ja Matti työskentelee puolet vuodesta kaupungin puistotyöntekijänä. Pitkään toisensa tuntenut pari on seurustellut puolen vuoden ajan.

Anni ja Väinö

Anni, 19, ja Väinö, 19, muuttavat ensimmäistä kertaa pois lapsuudenkodeistaan. Väinö valmistui merkonomiksi mutta päätyi töihin uimavalvojaksi, Anni puolestaan työskentelee lähihoitajana vanhusten palvelutalossa. Pari tapasi yläasteella ja on seurustellut neljä vuotta.

Taija ja Antti

Taija, 30, ja Antti 24, muuttavat yhteen Taijan vanhempien vanhaan omakotitaloon. Taijalla on ennestään kaksi kouluikäistä lasta ja Antilla on pieni poika. Taija on ollut jo pitkään työttömänä ja myös Antti on nykyään työtön. Tinderissä tavannut pari on seurustellut kolme kuukautta.