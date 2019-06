Hämeenlinnalaisten opiskelijoiden yritys kiinnitti presidentin huomion

Lumina on latinaa ja tarkoittaa valoja. Se on myös Ammattiopisto Tavastian merkonomiopiskelijoiden Markus Heinon , Ádám Kovácsin ja Eerika Pääkkösen suunnittelema valaisin, jonka kolmikko ideoi osana NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman projektia.

Sen lasikupu on puhallettu Iittalassa. Kuvun alusta on sorvattu tammesta. Puun sisälle on upotettu led-valaisin, jonka väriä voi vaihdella kaukosäätimen avulla.

Opiskelijoiden yritysprojekti kiinnitti myös presidentti Sauli Niinistön huomion Uskalla yrittää -kilpailun finaalissa. Niinistön avustaja jätti käyntikortin opiskelijoiden pisteelle, ja viime viikonloppuna Heino kuljetti valaisimen presidentin kansliaan.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, päätyykö valaisin esimerkiksi Aaro-pojan yölampuksi tai Kultarannan kuistille tunnelmanluojaksi. Varmaa on kuitenkin se, että presidentin osoittama huomio teki hämeenlinnalaisnuoriin lähtemättömän vaikutuksen.

– En vieläkään usko, että se tapahtui oikeasti, Kovács toteaa.

Myös Heino kertoo, että kun presidentti kyseli tuotteesta, molemmat nuoret miehet unohtivat hetkeksi puhekykynsä.

Toistaiseksi kolmikon MAEL NY-yrityksen jatkosta ei ole vielä varmuutta. Uudet tuulet työelämässä ja asevelvollisuus viivyttävät ainakin toistaiseksi nuorten yrityksen seuraavaa askelta.

Isän kautta löytyi lasinpuhaltaja

Ajatus valaisimista lähti liikkeelle kierrätyksestä. Alkuperäisenä ideana oli tyhjien viinipullojen täyttäminen jouluvaloilla, mutta lopulta se todettiin liian yksinkertaiseksi. Sosiaalisessa mediassa moni oli jo aiemmin keksinyt saman.

Seuraavaksi suunnittelussa todettiin, että jos kerran ei kierrätetä, niin tehdään sitten jotain laadukasta ja suomalaista.

Kovácsin Iittalan lasitehtaalla työskentelevän isän kautta löydettiin lasinpuhaltamisen ammattilainen, joka auttoi nuorten vision toteuttamisessa. Alustan sorvaamisen hoiti Heinon käsistään kätevä isoisä.

– Lasinpuhaltajan kanssa tulimme siihen tulokseen, että paras materiaali kuvulle on opaalilasi, josta valaisimen värit näkyvät paremmin, Kovács kertoo.

Liikeidean kehittelyyn saatiin apua myös paikallisten yrittäjien raadista, jolle nuoret esittelivät ideansa Leijonan luola -ohjelman tapaan. Toisin kuin tv-formaatissa, raati ei sijoittanut ideaan rahojaan, vaan ajatuksiaan.

Yrittäjät kannustivat brändäämään tuotetta lisää, suomalaisuutta korostaen. Samalla myös hintaa kehotettiin nostamaan. Nyt kaikki kymmenen prototyyppivalaisinta ovat löytäneet kodin 100 euron hintaan. Voittoakin jäi jonkin verran nuorten taskuun.

Markkinointia somessa nollabudjetilla

Markkinointia nuoret yrittäjät lähtivät tekemään itselleen tutuimmalla kentällä eli Instagramissa, sosiaalisen median kuvapalvelussa, johon jokainen voi tehdä tilin ilmaiseksi ja saada näkyvyyttä kuvilleen.

Myynnistä vastannut Eerika Pääkkönen koki, että juuri somen käyttäminen markkinointiin tuli suoraan selkärangasta.

– Somemarkkinointi tuntuu luonnolliselta, sillä esimerkiksi kuvien muokkaus ja oikeanlaisen valaisun suunnittelu on minulle tuttua, Pääkkönen kertoo.

Tuotteen markkinointiin jo valmiiksi tiukasta budjetista ei irronnut rahaa, joten kaikki tehtiin kädestä suuhun -periaatteella.

– Instagram-tilin pitää olla tuotteen näköinen. Kuvien pitää muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Esimerkiksi meidän valaisimemme on muotoilultaan skandinaavinen ja väriltään vaalea, joten myöskään kuvat eivät voi olla liian tummia, jotta tuote erottuu edukseen, Pääkkönen kertoo.

Uskalla yrittää -kilpailuista nuoret eivät tällä kertaa tuoneet pokaalia Hämeenlinnaan. Tavastian lehtori Seija Kajaala kertoo, että parhaan tuotteen kilpailun voitti tänä vuonna hieman erilainen tuote, nimittäin joensuulaisten opiskelijoiden hautaustoimistoille ja pieneläinkrematorioille suunnittelema ympäristöystävällinen uurna.

Mestaruuden Hämeenlinnaan toi peruskouluasteen sarjassa kuitenkin Avot NY Nummen yhtenäiskoulusta. Yrityksen nuoret pakkaavat asiakkaiden kauppaostoksia ja auttavat kantamaan raskaammat kassit asiakkaan autolle. HÄSA