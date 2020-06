Hämeenlinnalla outoja määräyksiä työntekijöiden matkailusta ja palkanpidätyksistä – Ammattiliitto tuomitsee, Hämeenlinna vastaa

Useat kuntatyönantajat ovat vaatineet työntekijöiltä ennakkoilmoitusta ulkomaanmatkasta. Työntekijöitä on uhattu myös palkan pidätyksellä, kun he palaavat ulkomaanmatkalta töihin. Hämeenlinna on myös jakanut työntekijöille tällaisia määräyksiä ulkomaanmatkoista. Ei direktiota vapaa-ajalla Terveydenhuoltoalan...