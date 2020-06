Hämeenlinnan ensimmäinen asumisen osuuskunta on toteutumassa – Asemanrannasta varattiin jo tontti

Suunnitelmat Hämeenlinnan ensimmäisestä asumisen osuuskunnasta ovat edenneet suotuisasti. Hämeenlinnan Sisälähetys ry on varannut kaupungilta kaksi tonttia Asemanrannasta, ja nyt näyttää, että osuuskunnan talon rakentaminen alkaa ensi keväänä.

– Olen erittäin optimistinen. Kiinnostuneilta on tullut siinä määrin yhteydenottoja, että olemme uskaltaneet viedä asiaa eteenpäin, sanoo Sisälähetyksen hallituksen puheenjohtaja Juha Kaakinen.

Syksyn ja talven tunnustelujen jälkeen Sisälähetys käynnisti toden teolla kolme kuukautta sitten asumisosuuskunnan perustamisprojektin, jolle annettiin nimeksi MeKodit.

Koronaepidemia hidasti hanketta niin, että työpajat kiinnostuneille järjestetään vasta ensi syksynä. Niissä vielä varmistetaan, että osuuskuntaan halukkaita on riittävästi.

Osuuskunnan talosta on teetetty alustavia luonnospiirroksia. Tarkempi suunnittelu tehdään vasta sitten, kun osuuskuntaan liittyjät ovat tiedossa ja se käynnistää toimintansa.

Osuuskunta-ajatteluun kuuluu, että asukkaat saavat vahvasti vaikuttaa asuntoihinsa. Periaatteina mainitaanmyös esteettömyys, muuntuvat tilat ja energiatehokkaat ratkaisut.

Taloon kaavaillaan tällä hetkellä noin 40 asuntoa. Lopullinen määrä riippuu huonejakaumasta.

Yksiöitä ei ole tulossa, vaan lähinnä kaksioista ja kolmioita. Isoimpienkin asuntojen koon arvioidaan jäävän 80 neliöön.

– Ajattelemme, että tästä ovat kiinnostuneita ihmiset, jotka eivät halua omistaa asuntoa tai jotka ovat luopumassa omistusasunnosta. He voivat olla sellaisessa elämänvaiheessa, että välttämättä yksiö ei ole sopiva. Niitä myös on Hämeenlinnankin markkinoilla tällä hetkellä ihan riittävästi, Kaakinen sanoo.

Osuuskunnan talon tontin varaus on voimassa ensi toukokuun loppuun.

Sisälähetys varasi vierestä myös toisen tontin, sillä kaupunki on edellyttänyt, että Asemanrannasta tontit on varattava pareittain.

Toiselle tontille ei osuuskuntamuotoista asumista välttämättä tule. Sisälähetys hakee myöhemmin kumppanin toteuttamaan toista taloa. Sen tontin varausaika kestää vuoden 2023 toukokuun loppuun.

Osuuskunnan suunnitteluun Sisälähetys sai keväällä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn hankerahaa eli kehittämisavustusta.

Osuuskunnan talon rakentamisen rahoittamisesta on käyty alustavia tunnusteluja. Pääasiallinen rahoitus perustuu aikanaan ARAn myöntämään 20 vuoden takauslainaan. HäSa

FAKTA

Uudenlaista vuokra-asumista

Asumisosuuskunnalla tavoitellaan mahdollisuutta kohtuuhintaiseen ja yhteisölliseen asumiseen, elinikäisellä asumisoikeudella.

Perinteisen asunto-osakeyhtiön sijaan toimintaa pyörittää osuuskunta, joka omistaa asuinkiinteistön.

Asunnon käyttöoikeus perustuu asumisosuuskunnan jäsenyyteen ja vuokrasopimukseen osuuskunnan ja vuokralaisen välillä.

Jäsenen on asuttava itse tai perheensä kanssa osuuskunnalta vuokraamassaan asunnossa.

Asukkaiksi haetaan kaikenikäisiä kiinnostuneita. He pääsevät vaikuttamaan asumisyhteisönsä päätöksentekoon yhtä paljon kuin omistusasumisessa.

Ylin päätöksentekoelin on osuuskunnan kokous, jossa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Osuuskunnan kokous valitsee jäsenistä osuuskunnalle hallituksen.

Asukkaaksi pääsee ilman suurta omaa pääomaa. Osuuskunnan jäsenmaksuksi Hämeenlinnassa on hahmoteltu 10 000–15 000 euroa, mutta summa tarkentuu vasta, kun osuuskunta on perustettu ja sille on laadittu säännöt.

Vuokran suuruuden määrittää asumisosuuskunta. Vuokrilla katetaan osuuskunnan lainan lyhennykset, korot ja ylläpitokustannukset.

Jäsenet yhdessä päättävät mitä palveluita asumisosuuskunta hankkii jäsenilleen.