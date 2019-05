Hämeenlinnan ensimmäinen puukerrostalo sai rakennusluvan – Miksi tilaajan nimi on peitetty työmaalla?

Hämeenlinnan ensimmäinen puukerrostalo rakentuu Visamäen pellolle tämä vuonna, ja työmaalla näyttää olevan jo elämää. Työmaan kyltissä tilaajan nimi on kuitenkin vielä peitetty mustalla jätesäkillä.Miksi näin, pääurakoitsija Suomen Puukerrostalot oy:n toimitusjohtaja...

Hämeenlinnan ensimmäinen puukerrostalo rakentuu Visamäen pellolle tämä vuonna, ja työmaalla näyttää olevan jo elämää. Työmaan kyltissä tilaajan nimi on kuitenkin vielä peitetty mustalla jätesäkillä.Miksi näin, pääurakoitsija Suomen Puukerrostalot oy:n toimitusjohtaja Teppo Laurila?– Tilaaja julkaisee hankinnan sen jälkeen, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Olemme toimineet näin, koska se on heillekin merkittävä asia. Rakennuslupa saa lainvoiman vasta…