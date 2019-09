Hämeenlinnan Filmtown suljetaan: “Myynti on hiipunut paljon”

Elokuvavuokraamo Filmtown suljetaan Hämeenlinnassa. Kauppakeskus Tavastilassa sijaitseva vuokraamo on viimeisen kerran auki tämän viikon lauantaina 28. syyskuuta. – Myynti on hiipunut paljon, minkä lisäksi vuokrasopimuksemme on päättymässä. Mistään ei löytynyt...

Elokuvavuokraamo Filmtown suljetaan Hämeenlinnassa. Kauppakeskus Tavastilassa sijaitseva vuokraamo on viimeisen kerran auki tämän viikon lauantaina 28. syyskuuta. – Myynti on hiipunut paljon, minkä lisäksi vuokrasopimuksemme on päättymässä. Mistään ei löytynyt sopivaa, edullisempaa liiketilaa, kertoo vastuumyyjä Nea Kaasalainen. Vuokraamoketju on sulkenut toimipisteitä myös muualla. Forssan vuokraamo suljettiin viime keväänä. Tuolloin vuokraamoketjun toimitusjohtaja Tero Nurminen kertoi, että…