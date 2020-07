Hämeenlinnan hotellit piristyivät kesälomalaisista – Ulkomaalaisia turisteja saadaan yhä odotella

Kotimaanmatkailijat ovat vilkastuttaneet Hämeenlinnan hotelleja. Asiakasmäärät ovat kasvaneet Scandic Aulangolla, Sokos Hotel Vaakunassa ja Vanajanlinnassa. Aulangolla on riittänyt heinäkuussa asiakkaita, ja hotelli on ollut osan päivistä täynnä. – Tilanne on...