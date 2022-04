Hämeenlinnan ja Hattulan alueilla useita jäteveden viemäriylivuotoja - Uimista Vanajavedessä nyt syytä välttää

Uintikauden aloitusta Vanajavedessä on syytä viivästyttää, sillä Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluiden tietoon on tullut useita jäteveden viemäriylivuotoja Hämeenlinnan ja Hattulan alueilla. Vesinäytetuloksissa on todettu korkeita ulosteperäisten bakteerien pitoisuuksia, joten viranomaispalvelut ei suosittele uimista osassa Vanajavettä. Vanajaveden uintirajoitus alkaa Vanajaveden yli kulkevalta rautatiesillalta ja jatkuu Hattulan puolelle aina Pappilanniemen Pappilansalmeen asti. Tuuloksen Suolijärveltä otetuissa näytteissä ulosteperäisten bakteerien...

