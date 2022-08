Hämeenlinnan Kaivoparkkiin rakennetaan autofiksauspaikka – Aloittava yrittäjä on jo tiedossa

Kauppakeskus Goodmanin vieressä sijaitsevaan Kaivoparkkiin on tulossa autofiksauspaikka. Hämeenlinnan Pysäköinti Oy on hakenut poikkeamislupaa uusien tilojen rakentamiseen. Kaupunginhallitus käsittelee hakemuksen maanantaina, pohjaesityksenä luvan myöntäminen. Uusi huoltotila rakennetaan alakerran autopesulan viereen ja myyntitoimistotila kansitasolle. Rakennettavat tilat vievät käytöstä muutamia pysäköintipaikkoja. Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n toimitusjohtajan Ari Mieltyn mukaan vuokralainen eli fiksipalvelun avaava yritys on jo tiedossa. Autopesulakin...