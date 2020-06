Hämeenlinnan kaupungin eettiset ohjeet etenevät syksyllä – "Muistutus kaikille, että kuntalakihan meitä ohjaa"

Hämeenlinnan tarkastuslautakunta päätyi arviointikertomuksessaan suositukseen, että kaupungille laaditaan eettiset ohjeet.

Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta maanantaina. Tarkastuslautakunnan esityksiin, eettiset ohjeet mukaan lukien, palataan syksyllä.

– Edellytyksenä on, että lokakuun kokoukseen mennessä on konkretiaa, millä tavalla kaupunginhallitus on ottanut asioista koppia, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sirpa Laakso (sd.) sanoo.

Laakso ei ole kuullut muilta luottamushenkilöiltä tai kaupungin henkilöstöltä palautetta ehdotuksesta ”sen koommin”, kun se nousi ensimmäistä kertaa esille arviointikertomuksen julkistuksen yhteydessä.

– Luulen, että ihmiset tietävät, mitä tällä tarkoitetaan. Muistutus kaikille, niin meille luottamushenkilöille kuin virkamiehillekin, että kuntalakihan meitä ohjaa, Laakso toteaa.

– Jokaisella olisi varmasti peiliin katsomisen paikka.

Keissejä tapetilla

Laakso listaa viimeaikaisia tapauksia – ”keissejä”, kuten hän itse sanoo –, jotka ovat herättäneet paljon ajatuksia kaupunkilaisissa.

Ne liittyvät strategiajohtaja Markku Rimpelän mahdolliseen esteellisyyteen Seminaarin koulun tilojen vuokraamisessa, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon väitettyyn jääviyteen linja-autoaseman korttelin tonttikilpailussa ja kaupungin omistaman Hämeenlinnan Liikuntahallit oy:n liikuntapaikkamestarin valintaan.

Poliisi tutkii Rimpelää epäiltynä törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Rimpelä itse on kertonut kaikissa vaiheissa varmistaneensa, ettei ole esteellinen Seminaarin koulun asioissa. Hän on sanonut, että ”on hyvä, että asiat tutkitaan epätietoisuuden selvittämiseksi”.

Erillisessä kaupungin teettämässä selvityksessä todettiin, ettei Juha Isosuo ollut esteellinen osallistumaan linja-autoaseman kortteliin liittyvään päätöksentekoon.

Liikuntahallien liikuntapaikkamestarin valinta ei ole Hämeen Sanomien tietojen mukaan aiheuttanut jatkotoimenpiteitä.

Kuntaliitto suosittelee kaikille

Hämeenlinnan eettisten ohjeiden teossa tulisi tarkastuslautakunnan mukaan huomioida vuonna 2018 tehty Kuntaliiton julkaisu Korruptio ja eettisyys kunnassa.

Julkaisun tehnyt Kuntaliiton juristi Saija Haapalehto kertoo, että liitolla ei ole tilastotietoa, kuinka moni kunta on laatinut jonkinlaiset eettiset ohjeet.

– Suosituksemme on, että kaiken kokoisissa kunnissa laadittaisi eettiset ohjeet ja käytäisi keskustelu arvoista.

Haapalehdon julkaisu sai alkusysäyksen kuntajohtajien etiikkabarometristä 2016–2017. Siihen vastanneista kunnanjohtajista 85 prosenttia kertoi, ettei kunnassa ole laadittu erillisiä eettisiä yleisohjeita henkilökunnalle tai toimien hoitamiseen.

Tässä asiassa ei ollut tapahtunut juurikaan kehitystä vuoden 2012 kyselyyn verrattuna.

”Vaatii laajaa keskustelua”

Saija Haapalehto arvioi, että eettisten ohjeiden laatiminen kunnissa on yleistynyt viime vuosien aikana.

Hän ei osaa sanoa, mikä eettisten ohjeiden laatimista on aiemmin jarruttanut. Yksi syy on, että laki ei vaadi kunnalta sellaisia eivätkä ne ole pakollisia.

Lisäksi ohjeiden tekeminen vaatii työtä.

– Jos sellaisia laatii, olisi tietysti hyvä tehdä se huolellisesti. Se vaatii laajasti keskustelua henkilöstössä ja luottamushenkilöiden kesken, mitkä ovat yhteiset arvot. Niihin pitäisi sitoutua ja mielellään myös seurata niiden toteutumista, Haapalehto muistuttaa.

– Yksi huomio kunnanjohtajien kyselyssä oli, että sosiaalisen median pelisäännöistä olisi tarpeellista sopia. Se on tuonut uusia haasteita. Some-keskustelut ovat vähän harmaalla alueella. HÄSA

