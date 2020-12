Hämeenlinnan kaupungin henkilöstölle suunnitteilla palkallinen vapaapäivä kiitokseksi jaksamisesta koronavuonna

"Vuoden mittaan on jouduttu venymään, jaksamaan ja sopeutumaan erilaisiin työjärjestelyihin"

Hämeenlinnan kaupungin henkilöstölle kaavaillaan ylimääräistä palkallista vapaapäivää ensi vuodelle kiitokseksi hyvästä työstä koronapandemian keskessä.

Kaupunginhallitus keskusteli asiasta tämän viikon maanantaina, 14. joulukuuta.

Hämeenlinnan kaupungin henkilöstömäärä on 3400.

– Kaupungin koko henkilöstö on maaliskuun alusta saakka työskennellyt poikkeustilanteessa. Vuoden mittaan on jouduttu venymään, jaksamaan ja sopeutumaan erilaisiin työjärjestelyihin samalla kun huoli omasta ja muiden terveydestä on painanut mieltä, kaupungin sivuilla kirjoitetaan.

Kaupunginhallitus katsoo, että henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on olennaista, jotta tässä poikkeustilanteessa voidaan toimia ja siitä selvitä.