Hämeenlinnan kaupungin puhelinoperaattori vaihtuu – Siirron aikana kaupungin puhelinnumeroissa voi esiintyä ajoittaisia katkoksia

Hämeenlinnan kaupungin mobiililiittymien ja puhelinvaihdejärjestelmän puhelinoperaattori vaihtuu touko-kesäkuussa. Kaikki kaupungin puhelinnumerot säilyvät entisellään. Liittymiä kaupungilla on tuhansia ja kyse on suuresta muutoksesta.Muutokset on aloitettu 17.5.2021, ja ne kestävät kesäkuun ensimmäiselle viikolle asti. Joidenkin kaupungin yksiköiden, muun muassa terveyspalveluiden, liittymät siirretään myöhemmin tänä vuonna.Siirron aikana kaupungin puhelinnumeroissa voi esiintyä ajoittaisia katkoksia. Kaupungin puhelinvaihde palvelee arkisin klo…