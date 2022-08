Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Aamulehdessä: Pääradan kehitys on asetettava etusijalle ennen oikoratahanketta

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen otti lauantaina Aamulehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan voimakkaasti kantaa Tampereen ja Helsingin välille suunnitellun uuden ratahankkeen, niin sanotun Suomiradan, tarpellisuuteen. Parviaisen mukaan hankkeen kustannus-hyöty-arvioita odottaessakin on jo selvää, että nykyisen pääradan kehittäminen on välttämätöntä. Hänen mukaansa uusien oikoratojen kehittäminen heikentäisi aiempien ratainvestointien hyötyjä. Siksi oikoratavaihtoehto on Parviaisen mukaan tullut tiensä päähän. Parviainen muistuttaa,...