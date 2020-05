Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettua epäillään kiristyksestä: "On pyritty uhkauksella perimään vahvistamattomia saatavia"

Hämeen poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan kaupunginvaltuutettu Anni Puntilaan (kok.) liittyvään rikosepäilyyn. Rikosylikomisario Riku Vihtilä Hämeen poliisista kertoo asian lähteneen syyteharkintaan rikosnimikkeellä kiristys. – Tapahtumatieto on se, että Kantolassa on...