Hämeenlinnan kesäkahviloita valmistellaan, ensimmäinen avaa ovensa perjantaina

Ensimmäinen kolmesta Hämeenlinnan kesäkahvilasta avautuu Linnanpuistossa perjantaina.

Kelly Kyllösen Kelly’s Park Cafe on avoinna Facebook-sivujensa mukaan perjantaina juhannusaattona 19. kesäkuuta kello 14–22. Tarjolla on lähipanimo-oluita, tapaslautasia ja pientä ruokaa. Kahvila on auki myös lauantaina juhannuspäivänä, jolloin ohjelmassa on livemusiikkia.

Hämeensaaren puistoon aukeava Awe Vilppaan jäätelö- ja vohvelikahvila pyritään avaamaan pian. Vilpas odottaa kaupungilta tietoa siitä, milloin tarvittavat vesi- ja sähkötyöt valmistuvat.

– Paikalla käydessäni työmiehet arvioivat, että valmista olisi juhannuksen jälkeisellä viikolla. Virallista avauspäivää en vielä tiedä.

Mahlianpuiston yrittäjä Mikko Vuorinen ei myöskään tiedä tarkkaa avauspäivämäärää. Tilanne riippuu kaupungin tekemien viemäri- ja vesiliitoksien valmistumisesta.

– Heinäkuun puolessavälissä pitäisi kahvilan viimeistään aueta.

Kesäkahvilayrittäjät valittiin toukokuussa. Tuolloin kahviloiden arvioitiin aukeavan kesäkuun aikana, riippuen lupien ja valmistelutöiden aikataulusta. Yrittäjät voivat pitää kahviloitaan auki kolmen kesää.

Hämeenlinna on suunnitellut kahvilapaikkojen vuokraamista tulevina kesinä myös Maaherranpuistosta ja Asemanrannasta.

