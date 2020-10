Petri Yrjö-Koskisesta tuli Hämeenlinnan kiinteistökeisari vahingossa – "Oikeaa tekemistä ja käsin kosketeltavaa"

– Tämä lähti harrastuksesta. Sen pitikin jäädä sellaiseksi, mutta innostuin asiasta, sanoo Petri Yrjö-Koskinen, 61.

Riihimäen virastotalot, Suomen kasarmi, Perttula, Vanajantie 10 B -toimistotalo… Petri Yrjö-Koskisen kiinteistösijoitusyhtiö Y-K Oy Finland on vuosi toisensa jälkeen ostanut isoja kiinteistöjä.

– Ensimmäinen kiinteistö oli kokeilu, kun ostin Riihimäen toimistotalon Senaatti-kiinteistöiltä vuonna 2007.

Enemmän kuin kokopäiväistä

Petri Yrjö-Koskinen osti kuitenkin lisää kiinteistöjä. Hän joutui lopettamaan muut työt jo vuonna 2008.

– Kuvittelin, että voin harrastaa ja hoitaa kiinteistöjä ikään kuin toisella kädellä. Nyt tämä työ on enemmän kuin kokopäiväistä.

– Sitten päätin, etten nyt ainakaan työntekijöitä palkkaa kiinteistöjä hoitamaan. Nyt työntekijöitä on kahdeksan.

Yrjö-Koskinen ei ole taustaltaan lainkaan kiinteistöjen hoitaja tai kiinteistösijoittaja. 1990-luvulta lähtien hän oli töissä maanrakennusyrityksessä, johon hänen piti myös jäädä yrittäjäksi.

– Vanhat omistajat kuitenkin halusivat palata yritykseen takaisin.

Petri Yrjö-Koskinen vaihtoi täydellisesti alaa arvopaperisijoituksiin ja varainhoitoon. Kurssituksen jälkeen hän siirtyi pankkiiriliike FIM:n Pohjois-Suomen liiketoiminnan vetäjäksi. Hän perusti vanhaan kotikaupunkiinsa Riihimäelle FIM:n toimiston vuonna 2006.

Arvopaperikauppa tuntui kuitenkin tylsältä.

– Osakekauppa on osakkeiden siirtymistä taskusta toiseen. Se ei sinällään johda mihinkään. Kiinteistöt ovat oikeaa tekemistä ja käsin kosketeltavaa.

Yrjö-Koskinen kertoo, että tilojen vuokraajana voi elää asiakkaiden kanssa. Vuokraisäntä näkee, miten vuokralaisten oma liiketoiminta kehittyy ja kasvaa.

Suomen ja koko maailman talous on ainutlaatuisessa tilassa, kun useat keskuspankit pyrkivät vilkastuttamaan taloutta lisäämällä rahan määrää. Kiinteistöjä pidetään epävarmoina aikoina turvasatamana.

– Raha ei ole se oleellinen asia vaan tekemisen meininki.

Inflaatio ainoa vaihtoehto

Rahapolitiikka on kuitenkin osin hänen kiinteistösijoitustensa taustalla.

– Rahaa painetaan painokoneet punaisina. Tällaisesta tilanteesta irti pääsemiseksi ei ole koskaan ollut muuta vaihtoehtoa kuin inflaatio.

Kiinteistöt ovat sijoituksina pitkäjänteisiä. Yrjö-Koskinen toteaa kuitenkin, että hän on varsin lyhytjänteinen ihminen. Hänestä se on edellytys, että pystyy tekemään päätöksiä.

– Sanotaan, että lyhytjänteiset ihmiset pystyvät tekemään nopeita päätöksiä ilman tarkkoja tietoja.

Kiinteistöihin liittyy myös paljon epävarmuutta. Yrjö-Koskinen muistuttaa, että arvopapereiden seisottaminen ei maksa, mutta ilman käyttöä kiinteistöjen kulut juoksevat.

– Kiinteistöistä syntyy kaiken aikaa ylläpitokuluja, kiinteistöveroja ja erilaisia huollon maksuja.

Sikahauskaa ekologista työtä

Y-K Finlandille on ostettu paljon nimenomaan valtion kiinteistöjä. Yrjö-Koskinen selittää sitä sillä, että valtiolla on paljon vanhoja kiinteistöjä ja niitä on keskimäärin myös hoidettu hyvin.

– Olen kunnostanut paljon kiinteistöjä. Vanhojen kiinteistöjen kunnostaminen on ekologista toimintaa.

Yrjö-Koskisen mielestä Suomessa puhutaan vain uusien rakennusten ekologisuudesta. Lainkaan ei oteta esille, miten paljon purkaminen maksaa ja miten paljon erilaista materiaalia kuluu uusien talojen rakentamiseen.

Kiinteistöjen ylläpitäminen sitoo omistajaa ja teettää erilaisia töitä vuoden ympäri. Yrjö-Koskinen sanoo, että pääsääntöisesti hän kuitenkin pitää työstään.

– Eihän se nyt mukavalta tunnu, kun sunnuntaina on lähdettävä avaamaan tukkeutunutta viemäriä. Muuten kyllä työ on sikahauskaa.

Ritarihuoneen käyttäjä

Kuinka monta neliötä Yrjö-Koskinen jo omistaa kiinteistöjä? Hän ei osaa vastata kysymykseen.

– Yritykseni tilastointi ei ole vielä kovin kehittynyttä. Toisaalta kiinteistöt ovat sen kaltaisia, että neliöiden määrä ei paljon kerro niistä.

Yrjö-Koskinen ei lähde arvailemaan, kuinka paljon hän vielä ostaa kiinteistöjä.

– On uskottava tulevaisuuteen eikä saa jäädä tuleen makaamaan.

Petri Yrjö-Koskinen on tunnetun fennomaanin Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen jälkeläinen suoraan alenemassa polvessa. Suku on aateloitu ja Petri Yrjö-Koskinen saisi käyttää titteliä vapaaherra.

– Sen verran olen pitänyt perinteistä kiinni, että olen käyttänyt Ritarihuonetta. HÄSA