Hämeenlinnan kiistellyllä kierrätysalueella uusi käänne: Pajanteen yritys hakeutuu konkurssiin

Pajanteen kierrätysalueen omistaja hämeenlinnalainen Kauhajoni-yhtiö hakeutuu konkurssiin. Yhtiö jätti konkurssihakemuksen Kanta-Hämeen käräjäoikeudelle tiistaina.

Kauhajoni osti viime vuonna Pajanteen kierrätysalueen Kaiko Group -nimiseltä yhtiöltä. Pajanteen asukkaiden mukaan kierrätysalueella on toimittu lupaehtojen vastaisesti ja jätteiden käsittely on häirinnyt heitä. Alueelle on viety purkujätteitä, mutta niitä on käsitelty vain vähän. Asukkaat ovat tehneet esityksiä kaupungin viranomaisille, valittaneet päätöksistä ja jättäneet poliisille tutkintapyynnön.

Uhkasakko yritykselle

Kauhajoni on sanonut, että se on pyrkinyt käsittelemään kierrätysalueen jätteitä ja ongelmat on sysätty sen niskoille. Yritys on vaatinut Pajanteen kaupan purkua. Se ilmoitti jo alkuvuonna keskeyttäneensä toimintansa Pajanteella. Kaiko Group on yrityssaneerauksessa.

Asukkaiden mukaan kierrätysalueen jätteitä ei ole varastoitu ja käsitelty ympäristöluvan mukaisesti. Purkujätteitä on varastoitu kiinteistön alueelle naapureiden rajalle. Metelin ja pölyn väitetään häirinneen asukkaita ja eläimiä.

Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta on antanut uusia velvoitteita ja määräaikoja Pajanteen toiminnalle. Viime talvena lautakunta asetti 25 000 euron uhkasakon Kauhajonille.