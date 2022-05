Hämeenlinnan kirje: Ahveniston harjulla raivattiin metsätyökoneella varjostavia puita rauhoitetun kylmänkukan tieltä, mutta kasvupaikka tuli yliajetuksi

Ahveniston harjumaisema on monin paikoin muuttunut aiempaa avarammaksi. Kaupunki on Stora Enson kanssa poiminut puuta pois jo noin 400 motillista. Tarkoitus on hyvä, eli saada lisää auringon valoa niin sanotun paahdeympäristön herkille lajeille, kuten rauhoitetuille hämeenkylmänkukalle ja vanakeltolle. Tarkkasilmäiset Apparan poluilla liikkujat ovat kuitenkin huomanneet, että yhdelle kylmänkukan kasvupaikalle on käynyt kalpaten. Metsätyökone on ajanut...

