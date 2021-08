Hämeenlinnan kirje: Älkää antako pylvääseen laitetun avunpyynnön hämätä – Aulangolla ei ole kaniongelmaa

Aulangon ulkoilureitin varrella jo viikkokausia ollut lappunen kiinnittää yhä reippailijoiden huomion. Lappuun on kirjoitettu, että ”puistometsän alueella on havaintoja kesykanista”. Mahdolliset kanihavainnot pyydetään ilmoittamaan eläinsuojeluyhdistykselle. Lapusta voi saada käsityksen, että pääkaupunkiseudulta jo Riihimäelle levinnyt villikaniongelma olisi ulottunut jo Aulangolle asti. Siitä ei kuitenkaan ole kyse. Hämeenlinnan seudun eläinsuojeluyhdistyksen käsityksen mukaan lapun takana on yhden kesykanin…