Hämeenlinnan kirje: Alvettulan päiväkodin tukijat vetosivat valtuutettuihin

Huominen maanantai on Hauhon Alvettulan päiväkodin kohtalonpäivä.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi varhaiskasvatuksen hoitopaikoista ja päiväkodeista tehdyn selvityksen. Siihen sisältyy ehdotus eräiden kantakaupungin päiväkotien sulkemisen lisäksi Alvettulan päiväkodin lakkauttamisesta ensi elokuussa.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti osaltaan viime viikolla, että Alvettula tarvitsee päiväkotinsa vastakin.

Alvettulan koulun tuki ry on ainakin toistaiseksi taistellut menestyksekkäästi kyläkoulun puolesta, mutta se on myös päiväkodin asialla. Nyt yhdistys on vedonnut kaikkiin Hämeenlinnan valtuutettuihin päiväkodin puolesta.

Argumentteina ovat muun muassa lasten määrän vain pieni vähennys Hauholla, kylän vetovoima ja kaupungin elinvoima, käyttäjien tyytyväisyys nykytiloihin, luontosuhdetta tukeva ympäristö ja lyhyet ajomatkat.

Päiväkodin tukijoiden on syytäkin vedota ihan muihin asioihin kuin nurkkapatriotismiin, sillä valtuustossa on Anni Puntilan (kok.) erottua enää kaksi hauholaista: Tiia Nurminen (sd.) ja Ville Honkasaari (kok.).

Maanviljelijä Honkasaari on Ilmoilasta, Alvettulan naapurikylästä, eli ainakin hänen äänestyskäyttäytymisensä on maanantaina luupin alla.

Sinänsä outo piirre tässä kaupungin säästöihin liittyvässä päiväkotiasiassa on, että kantakaupungin lakkautuslistalle joutuneiden päiväkotien (Ahvenisto, Vuorentaka, Kauriala, Kaivokadun kaksi yksikköä ja Idänpää) säilyttämiseksi ei ole juurikaan ääntä pidetty. HäSa

