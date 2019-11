Hämeenlinnan kirje: Asummeko paviljonkien pääkaupungissa?

Pitäisiköhän Hämeenlinna brändätä paviljonkien pääkaupungiksi? Niitä nimittäin piisaa.

The capital of pavilions! The city of gazebos!

Hauskaltahan tuo kuulostaisi.

Paviljongista tulevat hämeenlinnalaisille ensimmäisenä mieleen Kaupunginpuiston ja Aulangon lukuisat sirot ja koristeelliset huvimajat. Aulangon toissa vuosisadalla rakennettu, punatiilinen Onnentemppelikin on paviljonki.

Voisiko niiden ympärille jopa rakentaa jonkinlaisen iloisen matkailu- ja ulkoilutapahtuman? Paviljonkikierros, ohjelmineen ja tarjoiluineen?

Paviljonkipäivät?

Nyt kun Hämeenlinnan ja maakunnan matkailua on taas kerran alettu tosissaan miettimään uusiksi, tuossapa ihan ilmainen ehdotus pohdittavaksi.

Perinteisen piknik-kulttuurin hiivuttua joskus tuntuu, ettemme osaa ihan riittävästi arvostaa noita pieniä aarteitamme.

Tuleeko seuraavaksi moderneja paviljonkeja?

Historiallisen kaupungin historialliset paviljongit eivät jääne viimeisiksi.

Satamaan arkkitehtikilpailulla kaavailtua miljoonapaviljonkia ei tullut, mutta ehkä pian saamme Verkatehtaan lisärakennuksen – kuinka ollakaan, paviljongiksikin kutsutun.

Torille on havainnekuvitettu toripaviljonkia. Se on tosin vahvasti linkitetty toriparkin rakentamiseen, mutta mikseipä sellaisen voisi ilman parkkiakin toteuttaa.

Tosin onhan torilla jo nytkin myös paviljongeiksi kutsuttuja rakennuksia. ”Ylätorin” pylväspaviljongeissa toimivat kesäisin nautiskelijoiden suosiossa olevat virvokkeiden tarjoajat Birgitta ja Paviljonki Pietarin Piha.

Paviljongista on puhuttu myös linja-autoaseman korttelia uudistettaessa. Nykyaikainen, kevyt ja näyttävä rakennus palvelisi linjurimatkaajia, kun varjeltu vanha asema taipuu aikanaan muuhun käyttöön.

Jonkinmoista paviljonkia on soviteltu myös Viipurintien varteen. Se olisi mukana elävöittämässä uudenlaista Verkatehtaan ja Vanajaveden rannan terveyskeskittymän tulevaa urbaania kombinaatiota, kunhan terveyskeskuksen ja sairaalan vanhat rakennukset myös saavat uuden elämän.

Paviljonki taipuu niin moneen käyttöön

Sana paviljonki herättää niin mukavia mielleyhtymiä ja autereisia aivoituksia, että sitä käytetään nykyään jokseenkin luovasti.

Kuopiolaisia tuo on ehkä korvennut. He nimesivät joitakin vuosia sitten torinsa upean lasipaviljongin sillipurkiksi.

Jossain päin maata kutsutaan jo koulujen väistötilojakin parakeiden sijasta paviljongeiksi.

Ehkä itsetuntoisin esimerkki paviljonkihurmasta löytyy Jyväskylästä. Kokonainen messu- ja kongressikeskus, yksi Suomen suurimmista, on nimetty Paviljongiksi.

