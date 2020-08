Hämeenlinnan kirje: Aulangon arvokas karhufresko restauroidaan - Pääsisikö kansallisromanttinen merkkiteos jo ulos häkistä?

Aulangon näkötornin juurella olevan näköalatasanteen alla lyhyiden portaiden päässä on ”alakerta”, jonka seinää koristaa taiteilija Lennart Segerstrålen 1930-luvulla tekemä metsästysaiheinen fresko. Siinä koirat ja urheat muinaishämäläiset metsästäjät ovat karhua kaatamassa parhaaseen kansallisromanttiseen tyyliin.

Sitä ei ole maalattu suoraan seinään, vaan se on tehty laasti-intarsiatyönä. Tekniikka on ilmeisesti niin herkkä, että teos on täytynyt suojata metallisella häkillä ilkivallan ja kulumisen estämiseksi. Kaarevasta häkistä koko isoa teosta on mahdotonta nähdä kunnolla yhdellä vilkaisulla.

Osana Aulangon tornin alueen remonttia Metsähallitus on saanut valtiolta lisärahaa myös tämän pian satavuotiaan työn konservointisuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelma tehdään vielä tämän vuoden aikana.



Lennartin kädenjälki näkyy Aulangolla kaikkialla

Karhunkaatajat ovat Aulangon komean kansallismaiseman äärellä, mutta työtä suojaavan häkin takia harva on päässyt näkemään teosta koko komeudessaan.

Se on sääli, sillä Lennart Segerstråle tunnetaan freskojen mestarina, joka on monen kirkon alttaritaulun ja lasimaalauksen takana Suomessa ja ulkomailla. Suomen Pankin pääkonttorin Finlandia-freskokin on hänen töitään.

Segerstrålen kädenjälki näkyy myös kaikkialla muuallakin Aulangon puistometsässä, sillä puiston opaskyltit ovat hänen suunnittelemiaan. Näkötornille, joutsenpatsaalle ja karhuluolalle suunnitetaan 1930Segerstrålen 1930-luvulla suunittelemien opasteiden avulla.

Siksikin olisi mukavaa, jos karhunkaatajien restauroinnin valmistuttua joskus lähivuosina teos voitaisiin suojata jollain muulla tavalla kuin sulkemalla se rumaan metallihäkkiin.

Remontti sulki näkötornin vääränä kesänä

Aulangon näkötorni on edelleen suljettuna siellä tehtävän vauriokartoituksen vuoksi.

On hienoa, että tästä Hämeenlinnan helmestä pidetään hyvää huolta ja että valtiolta on herunut lisärahaakin arvokkaiden rakennusten kunnostamiseen.

Silti ihan vähän harmittaa, että töiden piti sulkea näkötorni juuri tänä vuonna, kun kotimaan matkailussa on koettu aivan ennennäkemätön kesä.

Toivottavasti matkailijoita riittää kotimaassa ensi vuonnakin, vaikka matkustusrajoituksia ulkomaille lievennettäisiinkin.

