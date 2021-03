Hämeenlinnan kirje: Google tyrkyttää suoratoistoa ja rikollisjärjestöä yritysalue MORE:a haettaessa

Hämeenlinnan ja Janakkalan tärkeä yhteisponnistus, Moreenin ja Rastikankaan yritysalueet yhteen kasvattava MORE-hanke saa vielä tehdä töitä, jotta nettimaailman algoritmit saadaan kohdilleen. Nyt MORE joutuu outoon seuraan. Kun googlettaa MORE:n, tulee osumien listauksessa kärjessä suoratoistopalvelu C More. ”Koukussa draamaan”, tiedättehän. Heti kakkosena tyrkytetäänkin M.O.R.E. -rikollisjärjestöä. Noiden kirjaintenhan väitetään tulevan sanoista Me Olemme Rikollisten Eliittiä. Eliitti-sana tosin…