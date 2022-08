Hämeenlinnan kirje: Rautateiden synttärit ovat täynnä junanostalgiaa – Ensi viikolla Hämeenlinnan asemalta lähtee vanhoja junia

Sunnuntain Hämeen Sanomissa on laaja uutinen Suomen rautateiden tulevaisuudesta. Erilaisia tunnin tai parin ratahankkeita on vireillä joka puolella, EU patistelee rakentamaan uudet radat yleiseurooppalaisella raideleveydellä ja VR:n matkustajamonopoliakin saattaa uhata vapaa kilpailu. Kaikki tämä rakennetaan menneen päälle ja sitä historiaahan suomalaisilla rautateillä on takanaan jo yli 160 vuotta. Pääradalla Helsingin ja Hämeenlinnan välillä liikenne alkoi...