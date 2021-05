Hämeenlinnan kirje: Hattulasta irtisanottu Juha Prittinen kiipeilee nyt puissa ja hänelle jopa maksetaan siitä

Hattulan kaavoituspäällikön virasta talvella irtisanottu kunnan entinen tekninen johtaja Juha Prittinen on jo suunnistanut uudelle uralle. Hän viihtyy nyt puissa ja saa sitä palkkaa. Hämeenlinnalainen Prittinen on opiskellut vuoden alusta Hyvinkäällä Hyriassa puutarha-alan ammattitutkintoa, tutkintonimikkeellä arboristi. Samalla hän on tehnyt alan keikkaa jo 1990-luvulla perustamansa Hämeen Maisemapalvelu -firman nimissä. Puunhoidon osaamisalan tutkinto ei ole vain…