Hämeenlinnan kirje: Vanhan kunnon keltaisen sulkuviivan hyvästely on nyt alkanut

Nyt on Suomi vihdoin EU-salonkikelpoinen, ja Hämeenlinna sen mukana.

Suomi oli viimeinen EU-maa, jossa teiden ja katujen sulkuviivat oli maalattu keltaisiksi. Kesän alussa voimaan tullut uusi tielikennelaki tämänkin muuttaa.

Suuri osa sulkuviivoista kellertää toki yhä ja varmaan kauankin. Siirtymäaika kestää vielä vajaat kolme vuotta.

Valkoista näkyy jo. Sitä on kilometritolkulla valtatie 10:n uudehkolla silkoisella asfaltilla Ruununmyllyltä Tuulokseen päin. Tulossa sitä on Moreenin alueelle. Naapurikunta Janakkalassa yhtenäistä valkoista on jo ainakin Rastilantiellä.

Lain perusteluissa ja muutosta edeltäneessä keskustelussa intettiin, näkyykö valkoinen viiva yhtä hyvin kuin vanha kunnon keltainen, tunnistaako robottiautojen automatiikka sen, kunnioittavatko autoilijat sitä ja niin edelleen.

Ketään ei kiinnostanut miltä se näyttää.

Valjulta näyttää. Hailakalta. Yksi tiemaiseman värittäjä katoaa ainakin suviteiltä.

Niin nätisti on tuo väri istunut rypsipeltojen keltaisuuden keskelle! Vaikka toisaalta, ovatpa rypsi- ja rapsinäkymätkin vähentyneet, eli ehkä tämä on vain vääjäämätön muutos, johon on sopeuduttava.

Turvallisuus on tietysti tärkeämpää kuin estetiikka. Keltaisen vaihtamista valkoiseen vastustivat muiden muassa poliisi ja Liikenneturva, koska keltainen viiva erottuu lumen alta paremmin.

Asiaan epäilemättä palataan, rännän rätkiessä. HäSa