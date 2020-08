Hämeenlinnan kirje: Ihan vaihtelun vuoksi tässä on hyvä uutinen hämeenlinnalaisen koulurakennuksen kunnosta

Eräs lukija otti yhteyttä kysyäkseen, mitä ihmettä Kaurialan lukiossa on remontoitu läpi koko kesän. Luokkatiloista on sojottanut kaikenlaisia ilmanvaihtoputkia pihalle ja roskalavallekin on kannettu tavaroita rakennusjätteestä rumpuihin asti.

Rehtori Tuomo Iltasen mukaan asiassa ei ole syytä huoleen. Pitkän ja kunniakkaan historian omaavaa Kaurialan lukiota ei ole liitetty kaupungin sisäilmaongelmaisten ja jopa purettavien koulurakennusten alati kasvavalle listalle.

– Peruskorjausta tehdään. Hämeenlinnan kaupunki pitää huolta kiinteistöistään ja tällä pyritään ennakoimaan, että me emme ole seuraava sellainen koulu, rehtori kertoo.

Kesän iso ponnistus oli jo maaliskuussa alkanut kuvataiteen tilojen remontti, jossa jäljelle jäivät vain seinät, sillä vanha lattiakin kannettiin roskalavalle.

Nyt remontti jatkuu yli 90-vuotiaassa rakennuksessa yksi tai kaksi luokkatilaa kerrallaan ainakin vuoteen 2022 asti.

Isomman remontin ja koko ilmanvaihdon uusimisen aika on Iltasen mukaan sitten lähempänä 2040-lukua.

Lukuvuosi alkoi tiistaina, mutta koulun arki pyörii remontista huolimatta normaalisti.

Lukion omia tiloja pienestä liikuntasalista alkaen on valjastettu väistötiloiksi luokkien ollessa remontissa.

Ja jos remontti tai koronatilanne aiheuttavat yllättäviä uusia tilahaasteita, on lukiolla aina mahdollisuus ottaa käyttöönsä myös läheisen Seminaarin koulun vanha auditorio.

Mutta palataanpa vielä niihin alussa mainittuihin rumpuihin: miksi nekin piti heittää jätelavalle?

Ohikulkijan havaintojen mukaan virveli vaikutti toimivalta, eli hyvin rämisevältä. Eikö sillä olisi voitu päristellä uusi lukuvuosi alkaneeksi tällä viikolla?

– Itsekin huomasin ne rummut, mutta ne eivät olleet meiltä. Joku muu oli tuonut ne sinne, rehtori Iltanen kertoo.

Rummut ovat hieno soitin, joten toivottavasti joku toinen ehti napata ne sieltä omaksi ja naapureidensa iloksi.