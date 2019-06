Hämeenlinnan kirje: Ilkkala avustaa Rannetta – “En tarvitse sukkahousujen ostajaa, vaan kompetenssia”

Uudet kansanedustajat ovat viime viikkoina valinneet itselleen eduskunta-avustajat. Hämeenlinnalainen Lulu Ranne (ps.) on päätynyt pestaamaan tutun nimen.

Ranteen maakunta-avustajana toimii kuntapolitiikasta tuttu Kari Ilkkala (ps.), joka tosin nykyään asuu Tampereella.

Ranne sanoo olevansa erittäin tyytyväinen siihen, että Ilkkala suostui eduskunta-avustajaksi.

– En tarvitse mitään sukkahousujen ostajaa, vaan avustajan, jolla on kompetenssia. Yhteistyömme on aina toiminut hyvin. On hienoa, että voimme jatkaa sitä eduskunnassa.

Vaikka nimike onkin maakunta-avustaja, Ilkkala on Ranteen ainoa eduskunta-avustaja.

– Hän toimii sekä maakunnassa että täällä eduskunnassa.