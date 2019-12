Hämeenlinnan kirje: HPK kertoo pian millaista ohjelmaa ja syötävää se tarjoaa helmikuussa torilla

Vaikka suuren suosion saanut torin tekojää tammi-helmikuun vaihteessa puretaankin, ei ilakointi jäällä siihen lopu.

Lauantaina 15. helmikuuta järjestää 90-vuotista taivaltaan tänä vuonna juhliva HPK ”Ulkojäiden valloituksen” ja torijuhlan.

Tapahtuman ohjelma ja aikataulu on valmistumassa todennäköisesti jo ensi viikolla.

Tiedossa on jo nyt, että tavoitteena on aktiivinen ja hauska ulkoilutapahtuma, ilman kilpailuhenkisyyttä.

Ideana on kutsua etenkin lapsiperheitä pelailemaan HPK:n liiga- ja junioripelaajien kanssa luonnonjäille, eli sinne, mistä koko laji sai aikoinaan alkunsa.

Päivän teemavärihän on itsestään selvä: toivomuksena on, että kaikki, joiden vaatekaapissa on oranssia, myös pukeutuisivat siihen tuolloin.

Reippailun jälkeen tavataan tietenkin taas torilla. Kerho kutsuu yhteistyökumppaniensa kanssa kaiken kansan toritapahtumaan, jossa on tarjolla soittoa ja soppaa.

Seminaarilla tuetaan seudun lasten ja nuorten liikuntaa

HPK:n juhlakausi näkyy ja kuuluu jo vajaan kolmen viikon päästä, kun Verkatehtaalla järjestetään maksullinen seminaari, jonka tarkoituksena on osaltaan voimaannuttaa seutukunnan yrityselämää.

Ennen kuin joku kyynikko ehtii epäilemään, että tavoite on voimaannuttaa vain kiekkoyhtiön kassaa, on syytä kertoa, että seminaarin tuotto ohjataan lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen Hämeenlinnan seudulla.

Toivottavasti kaupungin isot ulkojäät ovat alkuvuonna jo iskussa. Muuten seminaarin yhden pääpuhujan, polttoainejakeluyhtiö St1:n pääomistajan Mika Anttosen ilmastosanoma voi maistua erityisen kitkerältä.

Lätkäharrastuksen tukijana ja tulevaisuuden energiaratkaisujen pohdiskelijana tunnettu Anttonen avaa puheessaan ilmastonmuutoksen torjumisen mahdollisuuksia maakunnan elinkeinoelämälle ja kysyy voisiko Hämeenlinna jopa olla tässä edelläkävijä.